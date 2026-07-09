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衛生福利部長石崇良今(9)日表示，台中與桃園的副市長都在行政院會上詢問，中聯油相關製品何時可以上架，令他很驚訝。對此，參加院會的台中副市長黃國榮回應，部長可能是口誤，他並沒有詢問，行政院長卓榮泰也指示檢驗合格後允許上架。卓榮泰在今天上午的行政院會上指示，中聯4到6月份製造的油品，即日起全面預防性下架。石崇良透露，會中桃園與台中的副市長都詢問什麼時候能上架，令他非常訝異，畢竟兩、三天前台北、台中和桃園才強烈要求所有商品全面下架。黃國榮說，他覺得他可能是口誤。今天上午有代表台中市政府去參加行政院院會，他提出兩點建議，建議中央政府要訂定更嚴格的源頭查核與風險管理。將大型的食用油品廠自主檢驗管理，加嚴為要逐批全面送驗。黃國榮接著說，第二點，他建議要明確規範業者，從接獲下游通知，或者自主檢驗異常的時候，就應該要立即通報衛生主管機關，並進行產品預防性下架。杜絕業者利用灰色地帶規避，或隱匿資訊，防堵通報時間差造成的食安破口。黃國榮也說，「至於衛福部長提到說，我建議說什麼上架，事實上他可能口誤」。