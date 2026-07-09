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氣象署颱風警報記者會 每日多時段更新

颱風在哪裡？官方、直播平台一次看

YouTube直播平台 颱風動態即時看

台灣地震監視：巴威颱風監視

台灣颱風論壇直播

強烈颱風巴威持續逼近台灣，颱風現在在哪裡？暴風圈何時接近？風雨什麼時候最明顯？除了中央氣象署官方颱風警報頁面，也可透過氣象署記者會、YouTube直播與民間氣象平台，即時掌握颱風動態。《NOWNEWS今日新聞》整理氣象署、YT直播多平台連結，方便民眾一鍵查詢。中央氣象署在發布海上、陸上颱風警報期間，會定時召開颱風警報記者會，於06:40、08:40、11:40、14:40、17:40、20:40、23:40更新說明，其中11:40與17:40場次提供手語服務，方便民眾掌握最新颱風路徑、暴風圈範圍、風雨預測與警戒區域。可查看颱風路徑潛勢、海上陸上警戒區域、風雨預報、衛星雲圖、雷達回波、雨量、風力觀測與相關特報。可查詢颱風目前位置、中心氣壓、近中心最大風速、瞬間最大陣風、七級風暴風半徑與未來移動方向。透過互動地圖查看颱風路徑、暴風圈、侵襲機率與各地風雨變化，適合想快速掌握颱風位置的民眾。氣象署於颱風警報期間會透過影音方式說明最新颱風動態，包含路徑、強度、警戒區域與降雨熱區。可即時觀看巴威颱風監視畫面，適合搭配氣象署官方資料掌握颱風位置與雲系變化。民間氣象社群直播，常見內容包含衛星雲圖、路徑研判、風雨變化與颱風動態討論，可作為輔助觀察。