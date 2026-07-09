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阿根廷發生一起離奇飛安事件。一名42歲飛行教官在飛行途中突然解開安全帶、打開機門跳機身亡，留下機上一名22歲女學員獨自操控飛機。所幸學員在極度驚恐下仍成功將飛機安全降落，機身也未受損，事件震驚當地航空界。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，事故發生於當地時間5日，地點位於阿根廷中部托萊多（Toledo）。事發當時，42歲飛行教官貝爾塔佐（Leandro Andrés Bertazzo）正駕駛一架塞斯納150（Cessna 150）輕型飛機，帶著22歲女學員羅薩里奧（Rosario）進行飛行訓練。羅薩里奧向調查人員表示，貝爾塔佐事發前突然對她說：「妳知道該怎麼做，繼續飛吧。」隨後摘下耳機、解開安全帶，打開機門後縱身跳出飛機。任職於「Flying Parrot Córdoba」飛行學校的貝爾塔佐，事發前並未流露任何異狀。飛行學校負責人阿瓦雷斯（Eduardo Álvarez）表示，貝爾塔佐當天稍早才剛完成另一名學員的飛行課程，完全看不出有任何異常跡象。阿瓦雷斯表示：「他是在機上還有另一個人的情況下做出這個悲劇性的決定。這令人難以理解，但人的內心有時就是如此複雜。」他也形容貝爾塔佐是一位「笑容燦爛、非常善良的人」，對這起事件感到十分震驚。針對外界疑問，阿瓦雷斯指出，飛機在飛行途中要打開機門並非易事，其阻力就如同試圖打開一輛以時速200公里高速行駛汽車的車門一樣困難。儘管目睹教官跳機，羅薩里奧仍在「完全陷入震驚」的情況下成功控制飛機，並順利完成降落，整架飛機沒有受損。報導指出，貝爾塔佐擁有豐富飛行經驗，除在阿根廷擔任飛行教官外，也曾赴鄰國智利從事飛行教學工作。目前阿根廷檢方7日表示，教練被發現時已經死亡，目前正持續調查整起事件，釐清教官跳機原因，以及是否涉及其他因素。