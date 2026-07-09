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隨人工智慧（AI）、高效能運算與雲端服務等應用穩定推進，相關供應鏈出貨維持熱絡，加以外銷產品價格上漲效應，財政部今（9）日公布今（2026）年6月出口748.3億美元，創歷年單月第3高，年增40.3%，連續32個月正成長，而累計今年前6月出口增47.1%創歷年同期新高。財政部預估，7月出口仍相當不錯，有望超過700億美元，年增率無庸置疑連33紅，也將取代6月成歷年單月第三高，甚至有望挑戰歷年單月第二高。財政部統計處長蔡美娜指出，6月主要貨品出口以資通與視聽產品、電子零組件分別年增72.3%、32.8%較為突出，併計成長52.9%，其餘貨類出口平均增加6.9%，其中電機產品、機械各年增23.0%、14.8%，礦產品出口受油品價格推升，亦增20.0%，基本金屬、塑橡膠及其製品則因市場需求偏弱，出口小幅下滑。累計1至6月資通與視聽產品、電子零組件出口值皆為歷年同期新高，兩者併計增63.5%，占總出口比重達78.7%。6月對主要市場出口同呈兩位數升幅，以對歐洲年增48.4%、對東協增47.1%較高，對美國、中國大陸與香港、日本各增34.8%、22.2%、17.7%；對總出口成長的貢獻率以美國28%最高，東協20%居次，對墨西哥出口年增2.8倍，貢獻率亦達18%。上半年對5大市場出口規模均創歷年同期最高，年增率以對美國成長69%最佳，對歐洲、東協分別增55.7%、55.4%，對日本、陸港各增 25.7%、25.2%。展望未來，蔡美娜表示，雖然全球經貿前景仍受地緣政治衝突、美國關稅政策調整等不確定因素影響，但隨人工智慧應用持續拓展，帶動算力及相關供應鏈需求攀升，雲端服務業者積極布建AI基礎建設，以及國內半導體廠商加速擴充產能與升級製程，均挹注我國出口動能，下半年可望延續成長態勢，7月出口估計將超過700億美元，在760至788億美元之間，亦將取代6月創歷年單月第三高，甚至創歷年單月第二高。