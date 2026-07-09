我是廣告 請繼續往下閱讀

彰化泰山公司驗出一批油品苯駢芘超標，該批油品含有中聯公司5月生產的大豆沙拉油，但中聯出示SGS檢驗證明，顯示並未超標。台中市長盧秀燕今（9）日表示，中聯顯示未超標是自主送驗，台中市政府會再派人由政府檢驗，且為了安全起見，她要求先預防性下架。對於彰化縣衛生局表示，泰山公司7月7日通報，中聯油脂5月12日生產的大豆沙拉油被驗出苯駢芘含量2.5ppb，高於法定上限的2ppb，但中聯則出示SGS檢驗證明，顯示該批生產自5月12日的大豆沙拉油並未超標。對此，盧秀燕表示，除了原來的中聯的那批油以外，現在又驗出泰山有另外一批調和油也有超標及致癌的可能性，也因此泰山這批已經規定一定要下架，因為它驗出來超標。盧秀燕說明，因為它是調和油、它調了四種油，因此台中市政府相關人員也有進去查廠。它這調合油裡面最大的是從中聯的油來的、大豆油來的。中聯自主送的是沒有超標，但因為是中聯自主送的，也因此台中市政府有再進行抽驗盧秀燕強調，為了安全起見，他們同意、認同要從嚴，還是應該預防下架，因為中聯它說它現在驗出來沒有問題是它自主送驗，可是為了安全起見，所以台中市政府再派人進去由政府來驗，不過因為檢驗需要時間，但是為了預防、為了安全起見、為了市民的健康、國人的健康，所以我們也要求、也認同要自主預防性下架。盧秀燕說，這段時間為了國人的健康，大家都應該朝這個方向前進。也因此寧願從嚴，顧及國人的健康，不要掉以輕心。