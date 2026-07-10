曾寫過《說謊的男孩與壞掉的女孩》的日本輕小說作家入間人間，新作帶來女教師和女學生的悖德戀愛物語《人妻教師與班上女高中生陷入愛戀》，續集將於9月在台發售，該作品第一集出版後引發強烈迴響，第二集劇情將推向全新高潮，即日起開放預購到7月29日23:59為止，同步推出特裝版，另外，在台灣角川官網完成預購，再加碼贈送滿額優惠券100元！
特裝版收錄壓克力小卡 官網加價購專屬小掛軸
《人妻教師與班上女高中生陷入愛戀》第二集將同步推出特裝版，收錄了多款限定周邊。除了「本集小說With特別設計書衣」外，首度實體化執子之手「炫彩壓克力色紙」，透光且色澤璀璨的質感，襯托出角色的絕美神韻；還有兩人真誠相見的精緻「壓克力小卡」，本次不論單行本或特裝版，均內含首刷隨書附錄的「4P短篇小冊子」，另外，於官網更可加價入手專屬小掛軸（台灣角川官網限定）。
《人妻教師與班上女高中生陷入愛戀》劇情簡介
《人妻教師與班上女高中生陷入愛戀》劇情描述，一位接近30歲的高中女教師莓原樹，發現自己對她的女學生戶川凜變得很親近。而戶川凜性格開朗，對莓原樹很依賴。在得知凜有著複雜的家庭環境時，樹就開始想辦法幫助凜。但隨著對凜越來越深入的了解後，樹和凜已突破教師與學生的關係。
《人妻教師與班上女高中生陷入愛戀（2）》相關資訊
作者：入間人間
插畫：猫屋敷ぷしお
年齡分級：限制級
預定出版日期：2026年9月23日
定價：250元
特裝版定價：800元
特裝版內容：炫彩壓克力色紙 （尺寸：L15cm×W10cm）、壓克力小卡（尺寸：L12cm×W8cm）、4P短篇小冊子（單行本、特裝版皆有）、本集小說With特別設計書衣。
官網限定加購特典：小掛軸A $480（尺寸：L30cm×W50cm）
預購時間：即日起～2026年7月29日23:59止
出貨時間：預計於2026年9月下旬陸續出貨（請以各店家實際出貨時間為準）
販售通路：https://kadokado.io/eA3bs
角川官網：https://kadokawa.io/rS3Js （※預購加贈滿額優惠券100元，每會員限使用/領取乙次）
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《人妻教師與班上女高中生陷入愛戀》第二集將同步推出特裝版，收錄了多款限定周邊。除了「本集小說With特別設計書衣」外，首度實體化執子之手「炫彩壓克力色紙」，透光且色澤璀璨的質感，襯托出角色的絕美神韻；還有兩人真誠相見的精緻「壓克力小卡」，本次不論單行本或特裝版，均內含首刷隨書附錄的「4P短篇小冊子」，另外，於官網更可加價入手專屬小掛軸（台灣角川官網限定）。
《人妻教師與班上女高中生陷入愛戀》劇情描述，一位接近30歲的高中女教師莓原樹，發現自己對她的女學生戶川凜變得很親近。而戶川凜性格開朗，對莓原樹很依賴。在得知凜有著複雜的家庭環境時，樹就開始想辦法幫助凜。但隨著對凜越來越深入的了解後，樹和凜已突破教師與學生的關係。
《人妻教師與班上女高中生陷入愛戀（2）》相關資訊
作者：入間人間
插畫：猫屋敷ぷしお
年齡分級：限制級
預定出版日期：2026年9月23日
定價：250元
特裝版定價：800元
特裝版內容：炫彩壓克力色紙 （尺寸：L15cm×W10cm）、壓克力小卡（尺寸：L12cm×W8cm）、4P短篇小冊子（單行本、特裝版皆有）、本集小說With特別設計書衣。
官網限定加購特典：小掛軸A $480（尺寸：L30cm×W50cm）
預購時間：即日起～2026年7月29日23:59止
出貨時間：預計於2026年9月下旬陸續出貨（請以各店家實際出貨時間為準）
販售通路：https://kadokado.io/eA3bs
角川官網：https://kadokawa.io/rS3Js （※預購加贈滿額優惠券100元，每會員限使用/領取乙次）