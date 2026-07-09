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自責父親走遍半個中國 女兒竟在「對街」長大

命運有時會開最殘酷的玩笑。中國廣西省南寧市日前上演了一場令人揪心的尋親故事，一名現年37歲的女子崔寧，在2歲時因買包子與家人走失。35年來，她的親生父親傾盡積蓄、踏遍大半個中國苦苦尋女，最後抱憾離世。然而，直到今年7月7日透過DNA比對才驚覺，這35年來，女兒其實就在馬路正對面的批發市場裡長大，兩家人僅相隔一條馬路，卻生生錯過了大半輩子。綜合中國媒體報導，這起引起廣泛關注的悲劇始於1991年。當時，崔寧的父親在南寧一處菜市場賣菜，某日因生意忙碌，眼見2歲的崔寧在旁玩耍哭鬧，父親便掏出一角錢，讓崔寧自己去旁邊買包子。不料，調皮又年幼的崔寧在人潮中迷失了方向，一路溜到了馬路正對面的大型批發市場。崔寧隨後因迷路驚慌失措，一名賣衣服的女攤商注意到了落單且啼哭不止的崔寧。熱心的女攤商隨即帶著她前往市場廣播室尋人，然而當年傳統市場環境嘈雜、音響設備落後，正在對面尋人的崔寧親生父母，完全沒有聽到這則廣播。由於始終無人前來認領，且年幼的崔寧因受驚嚇一直緊跟著婦人，女攤商不忍將她丟下，決定先將她帶回家照顧，隨後將其收養，一路拉拔其長大。由於當時兒童保護與法治觀念相對薄弱，崔寧家與女攤商都並未向警方報案。在接下來的35年裡，深陷自責的崔寧生父放下原本穩定的攤商生活，將後半生的心力投入在尋女之旅中，但卻萬萬沒有想到，女兒其實一直都在一街之隔、抬頭就能望見的對面市場裡生活。隨著網路社群發達，網路上頻繁出現尋親團圓的故事，加上近年中國警方積極推動「團圓行動」並建立DNA資料庫，抱著一線希望的崔寧也決定登記資料碰碰運氣。崔寧說養母家一直對她很好，但她有時候也會好奇自己的親生父母究竟在哪，過著怎樣的生活。今年7月7日上午，崔寧才剛發布尋親訊息並留下DNA樣本，奇蹟便發生了。當天下午，她的親妹妹就透過相關管道主動取得聯繫。在警方的協助與精準比對下，證實雙方具有血緣關係。當天在南寧舉行的認親儀式上，崔寧終於見到了親生母親與妹妹，3人相擁落淚。然而，遺憾的是崔寧父親因長年奔波且憂思成疾，在不久前已抱憾離世，最終還是沒能親眼等到與女兒團圓，讓這場尋親之旅留下不完美的句點。這起事件在網路上引發熱議，許多網友唏噓表示，「這是世界上最遙遠的距離」、「一輩子就這樣被一條馬路隔開了」，對於命運的捉弄感到無比痛心。也有網友討論為何兩家都沒有報警，只能說那個時代的觀念和今日不同，加上走失的又是女童，可能引起更多猜想。另也有網友認為，或許當年的真相並沒有被完全公諸於世。