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隨著暑假到來，青少年外出活動及打工機會增加，高雄市政府警察局少年警察隊(少年隊)與少年輔導委員會（少輔會）提醒，切勿因好奇、同儕慫恿或錯誤資訊而接觸毒品、電子煙摻毒、新興毒品及依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）等物質，更不可施用毒品後駕駛車輛。少年隊隊長(兼少輔會執行秘書)陳仁正表示，「毒品零容忍，毒駕零僥倖」，每一次拒絕毒品，都是對自己與他人生命安全最好的保障。暑假前夕，少輔會已前往校園辦理6場宣導，參與近2千人次，以真實案例、情境互動及有獎徵答方式，向學生宣導毒品危害、毒駕風險及新興毒品辨識。許多學生回饋表示，原本以為喪屍煙彈就是麻醉藥品而已，偶爾吸一下應該沒關係，原來可能造成大腦神經系統、內分泌賀爾蒙系統及生殖系統的永久性傷害；透過宣導內容更了解新興毒品的偽裝手法，並學會如何拒絕同儕誘惑及保護自己，希望未來持續辦理相關宣導。少輔會表示，毒品會影響判斷力、注意力及反應能力，大幅增加交通事故風險，不僅危及自身安全，也可能危害其他用路人，甚至觸犯刑事責任，影響學業、工作及未來人生發展。少輔會指出，近年輔導實務發現，部分少年因好奇心、朋友影響或網路錯誤資訊而誤觸毒品，甚至將電子菸誤認為無害產品，實際上卻可能成為毒品載具。少輔會持續結合少年隊推動校園、社區及網路反毒宣導，透過符合青少年需求的互動方式，協助建立正確認知與拒毒能力，避免落入毒品陷阱。少年隊隊長(兼少輔會執行秘書)陳仁正也提醒家長暑假期間多關心子女交友情形及生活作息，留意是否出現作息異常、情緒波動等警訊，及早發現，及早協助，共同營造健康、安全的成長環境。少輔會也持續於暑假期間辦理各項活動，豐富少年的假期生活，讓少年開心健康放暑假。