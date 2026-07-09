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哈蘭德一天攝取至少6,000卡路里

挪威隊球員吃什麼？

2026世界盃足球賽進入八強淘汰賽，挪威隊陣中王牌前鋒哈蘭德（Erling Haaland）在本屆賽會獲得極大關注，人氣席捲全球。隨著挪威隊進入八強，後勤團隊持續照顧球員們的飲食，挪威隊稍早才空運300公斤海鮮和180公斤起司到美國，但包含哈蘭德在內等球員食量都相當大，主廚們也透露，已有另一批海鮮空運來到美國。根據《The Athletic》報導，挪威隊球員一天四餐，包含隊職員在內，總共要餵飽 61 張嘴，若再加上足協主席及其他官員，這個數字可能接近 70 人。挪威隊正夢想著能一路挺進 7 月 19 日的決賽。如果成真，意味著他們將度過總共 54 天的賽事和訓練期，並消耗 216 餐。主廚們不用慌張地跑到附近的超市搶購食材，他們來到美國時，帶了非常充裕的物資。總主廚埃斯佩蘭（Aron Espeland）表示，「我們從挪威帶來了約 300 公斤的鮭魚、北極紅點鮭、大比目魚和鱒魚；還有 100 公斤的雅爾斯堡起司（Jarlsberg cheese），以及 80 公斤的挪威棕起司（brown cheese）」；且成功殺入淘汰賽後，他們也下單訂購新一批挪威海鮮。要運來這些食材，也得使用特殊的冷凍櫃登機，以確保魚類和肉類維持在 -4°C 至 -15°C 之間的低溫。為何會如此執著使用挪威食材，因挪威鮭魚被譽為「海中和牛」，為了能在美國取得新鮮的漁獲，背後經過了數個月的規劃。作為全球第二大海鮮出口國，物流對挪威人來說不是問題。主廚表示，能用家鄉在地、新鮮的海鮮做菜真的很棒。我們花了很多時間確保一開始就拿到最好的食材，因為球員們喜歡吃得乾淨。包含埃斯佩蘭在內，挪威隊還有圖夫特（Eirik Tufte）和卡爾森（Christian Karlsson）兩名主廚，他們是為挪威隊以及當家球星哈蘭德提供源源不絕能量的幕後功臣。哈蘭德對食物的熱愛人盡皆知，哈蘭德曾揭露過他的飲食習慣，一天攝取 6,000 卡路里、在下著雨的後花園烤肉、去當地肉鋪購買各種肉類（戰斧牛排、肋眼、牛小排、菲力、牛心和牛肝）。此外，還有一些生蜂蜜和生牛奶。埃斯佩蘭笑說，美國這裡可沒有生牛奶，因為細菌問題是禁止販售，「當有些球員想避開乳糖讓身體感覺更舒服時，我們會提供無乳糖牛奶。」報導提到挪威隊在訓練過程中的其中一餐，鮭魚配柑橘醬、芒果、豆類、酪梨、芝麻、美乃滋、青蔥和白飯，是球員們下午訓練的能量來源。「以前球員總是說：『給我漢堡或披薩，我就開心了』，」卡爾森說。「現在他們都知道，自己的身體就是生財工具，必須好好照顧自己。」每週一次，挪威隊還是會安排一頓「速食」日。塔可餅、披薩和自製漢堡都在菜單上。雖然國際足總（FIFA）會透過贊助商在賽後休息室提供餐點，但那些食物與營養沾不上邊。挪威隊主廚們還帶來了自己的鬆餅機，並自製了挪威起司來搭配。還有覆盆子和草莓果醬、番茄醬、Mills Polar 魚子醬，以及挪威版的 Nutella 巧克力醬（Nugatti）。他們還做了挪威傳統的黑醬（brown sauce）和焗烤魚（fish gratin）。還有貼近家鄉風味燕麥粥，上面可以撒上香蕉、堅果、莓果、蜂蜜、肉桂和糖。這是球員們的最愛，也是固定早餐，提供了穩定的碳水化合物。主廚們與球隊的醫療和體能團隊保持密切聯繫，以確保每餐的營養均衡。每盤食物都包含優質蛋白質以支持肌肉修復和恢復、碳水化合物以補充能量儲存，以及 Omega-3 脂肪酸、維生素 D、鈣、鐵和鎂。蔬菜和水果則提供了維生素、礦物質和抗氧化劑。挪威隊的主廚們每天從早上 7 點就開始思考準備食物。在比賽日，第一批用餐在開賽前 5 小時左右開始，最後一批則在開賽前 3 小時左右，通常是習慣晚點進食的替補球員。主廚們也透露，哈蘭德賽前喜歡吃義大利麵，最受全隊歡迎的菜餚是炙燒鮭魚配焦香奶油醋汁、白醬油和蜂蜜。對廚師們來說，準備好吃的料理，就像打贏了一場勝仗。