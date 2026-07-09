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中聯油指致癌風暴延燒，衛福部要求涉案業者下架回收，並陸續公布退款方式。不過，金管會今（9）日表示，業者即便保產品責任險，理賠範圍主要是產品造成第三人體傷或財損，回收退款成本，業者必須加保主約「產品回收保險」或「產品責任保險回收、修復、替換或退還費用」附加保險，前者只理賠回收過程所需成本，後者主要保障商品實際銷售成本，不包括利潤。金管會保險局說明，目前食品業者必須依食品安全法投保產品責任險，主管機關會公告食品類別，主要承保範圍是因商品缺陷保險期間發生事故，導致第三人體傷或是財產損失，食安法規定也有最低投保金額，每人體傷100萬元，每一事故責任限額400萬元，保險期間累計保險金額1000萬元，這是法定最低投保金額，各業者會依公司風險管理擇是否提高保障。保險局說，目前有16家產險業者都有提供產品責任險商品。至於食品業者除依規定投保產品責任險之外，有無投保其他責任保險，這部分無法掌握，要看業者自己的風險管理行為。不過，保險局也提到，回收商品屬於產品責任險除外條款，即不在責任保險理賠範圍，目前市面上有另一種主約「產品回收保險」，還有另一個「產品責任保險回收、修復、替換或退還費用」附加保險。若有退貨，「產品回收保險」只針對業者回收中間所需成本賠付。至於「產品責任保險回收、修復、替換或退還費用」附加條款則保障商品銷售成本，不包括利潤，也就是保障商品實際銷售成本，例如產品賣100元，生產成本70元，消費者退貨，若有保附加保險，只賠付成本70元，另外30元是業者額外利潤，目前16家銷售產品責任險也有這附加條款。