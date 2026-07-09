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▲柯震東9日凌晨開直播和粉絲聊天。（圖／翻攝自柯震東IG@kaikaiko）

35歲柯震東踏入影壇14年，交出《那些年，我們一起追的女孩》、《再見瓦城》、《月老》等代表作，近年轉戰小螢幕、當導演還將發行單曲，發展全方位，今（9）日凌晨，柯震東久違開直播和粉絲閒聊，身價破億的他，其中透露自己剪一次頭髮要5000元，大呼雖然很貴但很值得，引起粉絲熱議，訝異地說「我可以剪50次」。今天半夜2點多，柯震東在IG開直播和粉絲互動，過程中，他表示自己的頭髮變長，但猶豫要不要剪短，請粉絲以留言的方式給意見，得到的結果是要剪，柯震東接著聊到專屬的髮型設計師價位不便宜，自覺剪一次很貴但是技術很好，每次剪完都讓他非常滿意。柯震東甚至公開固定去的髮廊是哪一間，以及設計師的名字，粉絲則刷留言要他公布自己剪頭髮要多少錢，最後拗不過大家，所幸透露剪一次頭髮為5000元，讓大批粉絲直呼：「真的好貴...」、「百元剪髮可以剪50次」、「不愧是柯董！」2023年直播時，柯震東曾經被粉絲逼問身價「有幾個億？」他思考2分鐘，還先問「不動產算不算」，接著說不動產是他和哥哥柯家洋共同持有，同框星友說那就算一人一半，柯震東最後表情靦腆、認真地回答：「我猜1個（億）。」