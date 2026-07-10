強颱巴威來襲前，不少民眾趕往賣場採買防颱物資。而一名Threads網友分享照片，只見賣場蔬菜架幾乎被掃空，唯獨蔥花、紅蘿蔔、花椰菜、野菜及西芹乏人問津，引發網友熱烈討論，不少人笑翻直呼：「看到紅蘿蔔還在就放心了」、「我就知道紅蘿蔔沒人愛」。對此，營養師雷小玲分享颱風天備餐建議，推薦準備玉米、燕麥、馬鈴薯等主食，搭配雞蛋、豆腐、鮪魚、毛豆等蛋白質，再加入耐放蔬菜，即可利用簡單食材變化出多種均衡又方便的防颱餐。
賣場蔬菜架被掃空！「剩5種菜」被排擠 眾一看秒懂
一名網友在Threads上表示，颱風來臨前夕賣場的蔬菜區幾乎被「洗劫一空」，不過卻有幾種蔬菜孤零零地留在架上，仔細一看分別是蔥花、紅蘿蔔、花椰菜、野菜以及西芹，原PO笑喊這些都是被排擠的蔬菜，並坦言：「颱風天淒風苦雨的我，也不想在家吃我討厭的紅蘿蔔。」
貼文曝光後引起不少人共鳴，網友紛紛留言表示，「紅蘿蔔到底都是誰在吃的啊」、「看到紅蘿蔔意滿離」、「台灣人颱風前掃貨比護盤還積極！只有紅蘿蔔靜靜撐場子，真的太有畫面了」、「看到紅蘿蔔還在架上我就放心了」、「我就知道紅蘿蔔沒人愛」。
不過，也有人意外直呼，「花椰菜怎麼也被排擠，感覺是因為處理很麻煩」、「為什麼蔥花被排擠？蔥花都切好了很方便欸」、「蔥花超方便耶！自從發現超市有賣蔥花，我再也不切蔥了」、「花椰菜明明超讚」、「西洋芹炒花枝很好吃耶」。
颱風天也能吃得營養！營養師分享防颱餐：簡單食材自由搭配
那麼颱風天到底該怎麼吃呢？營養師雷小玲曾在臉書粉專分享，其實颱風餐不一定只能靠泡麵加蛋、加青菜，只要事先準備好「主食、蛋白質、蔬菜」三大類食材，再依照個人喜好自由搭配，就能快速完成一份兼顧營養與飽足感的餐點。
雷小玲建議，主食可準備玉米、燕麥、地瓜及馬鈴薯；蛋白質可選擇雞蛋、滴雞精、水漬鮪魚罐頭、麵筋罐、冷凍毛豆、盒裝豆腐及豆漿；蔬菜則可採買較耐放的小黃瓜、胡蘿蔔、洋蔥、乾香菇及乾海帶芽等食材。
雷小玲也分享多種簡單料理組合，例如燕麥粥搭配麵筋、煎蛋，再配小黃瓜及涼拌海帶芽；或利用滴雞精煮成雞湯燕麥粥，再加入雞蛋與香菇。若準備蒸熟的玉米、地瓜、馬鈴薯，也能搭配水漬鮪魚或毛豆，再配洋蔥、胡蘿蔔炒蛋；另外，馬鈴薯洋蔥鮪魚沙拉搭配高纖無糖豆漿，同樣是方便、均衡又有飽足感的防颱餐點。
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一名網友在Threads上表示，颱風來臨前夕賣場的蔬菜區幾乎被「洗劫一空」，不過卻有幾種蔬菜孤零零地留在架上，仔細一看分別是蔥花、紅蘿蔔、花椰菜、野菜以及西芹，原PO笑喊這些都是被排擠的蔬菜，並坦言：「颱風天淒風苦雨的我，也不想在家吃我討厭的紅蘿蔔。」
不過，也有人意外直呼，「花椰菜怎麼也被排擠，感覺是因為處理很麻煩」、「為什麼蔥花被排擠？蔥花都切好了很方便欸」、「蔥花超方便耶！自從發現超市有賣蔥花，我再也不切蔥了」、「花椰菜明明超讚」、「西洋芹炒花枝很好吃耶」。
颱風天也能吃得營養！營養師分享防颱餐：簡單食材自由搭配
那麼颱風天到底該怎麼吃呢？營養師雷小玲曾在臉書粉專分享，其實颱風餐不一定只能靠泡麵加蛋、加青菜，只要事先準備好「主食、蛋白質、蔬菜」三大類食材，再依照個人喜好自由搭配，就能快速完成一份兼顧營養與飽足感的餐點。
雷小玲建議，主食可準備玉米、燕麥、地瓜及馬鈴薯；蛋白質可選擇雞蛋、滴雞精、水漬鮪魚罐頭、麵筋罐、冷凍毛豆、盒裝豆腐及豆漿；蔬菜則可採買較耐放的小黃瓜、胡蘿蔔、洋蔥、乾香菇及乾海帶芽等食材。
雷小玲也分享多種簡單料理組合，例如燕麥粥搭配麵筋、煎蛋，再配小黃瓜及涼拌海帶芽；或利用滴雞精煮成雞湯燕麥粥，再加入雞蛋與香菇。若準備蒸熟的玉米、地瓜、馬鈴薯，也能搭配水漬鮪魚或毛豆，再配洋蔥、胡蘿蔔炒蛋；另外，馬鈴薯洋蔥鮪魚沙拉搭配高纖無糖豆漿，同樣是方便、均衡又有飽足感的防颱餐點。
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