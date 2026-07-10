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賣場蔬菜架被掃空！「剩5種菜」被排擠 眾一看秒懂

仔細一看分別是蔥花、紅蘿蔔、花椰菜、野菜以及西芹

▲一名網友在Threads分享，颱風來臨前夕，賣場蔬菜區幾乎被掃購一空，蔥花、紅蘿蔔、花椰菜、野菜及西芹卻仍留在架上。（示意圖／記者葉盛耀攝）

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主食可準備玉米、燕麥、地瓜及馬鈴薯；蛋白質可選擇雞蛋、滴雞精、水漬鮪魚罐頭、麵筋罐、冷凍毛豆、盒裝豆腐及豆漿；蔬菜則可採買較耐放的小黃瓜、胡蘿蔔、洋蔥、乾香菇及乾海帶芽等食材。