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大同今（9）日公告6月合併營收52.93億元，年月雙增，月增幅度達47.77%，年增幅度也有16.64%。累計上半年合併營收為245.02億元，年增4.03%。大同指出，電力事業群配合客戶交貨排程順利與集團子公司訂單增加及專案認列，月營收成長幅度攀升，創下近年次高紀錄。大同核心電力事業群6月時，配合客戶排程需求，國內外出貨順利，月增幅達雙位數，其中又以重電事業體表現最為優異，月增幅呈倍數成長。公司以優於同業交貨期的強項，積極拓展海內外商機，又以集團本身豐厚資源，進行內部整合，展現市場差異化的優勢。展望下半年，大同的電力核心事業群5月時，分別參與美國及日本的電力設備展，並獲得當地客戶的支持，變壓器及馬達訂單湧現，將陸續安排生產出貨。國內也因企業客戶加持，產能利用率居高不下。集團子公司訂單及專案持續增加，公司審慎樂觀集團營收獲利。