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▲小S女兒Lily曾透露很欣賞須弘道，對此他回應：「我也很欣賞她，她很漂亮。」不過雙方私下不認識。（圖／粹譜藝人經紀提供）

AcQUA源少年前團員須弘道今年2月無預警宣布退團，單飛後推出單曲〈小點點〉，今（9）日舉辦記者會，透露退團是因為去美國留學，擔心拖累團體才決定退一步 ，更因為遠距離和女友和平分手。此外，小S（徐熙娣）女兒Lily曾公開表示很欣賞須弘道，他則害羞回應：「我也很欣賞，她很漂亮！」須弘道離開團體後推出個人單曲〈小點點〉，今受訪時他強調：「AcQUA永遠都是我的根、我的初心。」坦言因為赴美留學，不想因個人計畫而影響團體未來，與公司合約到期時決定退團，須弘道說：「團體真的因為我的關係需要妥協，很多工作機會也因為我沒有接到。」 會覺得自己是不是拖累了大家，為此感到自責，所以深思熟慮後決定退一步，讓其他團員好好發展。被問到私下是否有聯絡？須弘道透露自己仍在5人群組中，前幾天也有約吃飯，不過其他人因工作關係暫時還喬不出時間，讓他笑說：「他們很忙欸！他們說約下禮拜或改時間，還沒有約成。」而須弘道雖然退團，但依舊會在8/1的《IDOL MEET FEST 偶像相遇祭》中合體，表示：「大家如果想念《原子少年》、喜歡AcQUA的可以來。」須弘道前往洛杉磯讀書，不僅退出團體，更因遠距離與女友分手，透露兩人達成共識，即使分了彼此還是好朋友。至於目前感情狀態？須弘道表示單身中，對於交友抱持開放、順其自然的態度，並大方分享理想型，「喜歡狗狗、喜歡音樂，有善良的心且人品要很好，有家教，然後有自信魅力很重要。」而小S女兒Lily曾透露很欣賞須弘道，對此他表示雖然沒私交，但有看過對方的IG，直呼：「我也很欣賞她，覺得她未來發展會很不錯。」被問到Lily是理想型嗎？須弘道則誇讚：「她很漂亮，就是她很漂亮，因為我也不認識她，必須要看到私下的一面。」談及下半年規劃，須弘道透露，目前已著手籌備第二首創作歌曲，暑假過後也將返回洛杉磯繼續完成學業，深入學習演藝、幕後製作及娛樂產業管理。此外他還附修企業管理，被問到是否懂得投資？須弘道直言本身對股市比較沒研究，還是以房市為主，讓人好奇該不會已經在美國買房了？對此他表示：「還沒！」在各領域都持續學習中。