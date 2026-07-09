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▲高雄市政府勞工局舉辦產訓合作職前訓練班結訓儀式，有所有老師及學員與會。(圖／記者黃守作攝，2026.07.09)

▲高雄市政府勞工局局長江健興致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.07.09)

▲高雄市政府勞工局舉辦產訓合作職前訓練班結訓儀式。(圖／記者黃守作攝，2026.07.09)

高雄市政府勞工局於今(9)日，在高雄市大寮區高雄市政府勞工局訓練就業中心，舉辦產訓合作職前訓練班結訓儀式，勞工局局長江健興勉勵所有學員，職業訓練不只是學習一項技能，更是在培養面對未來職場挑戰的能力與信心，期許學員將訓練期間所累積的專業知識與實務經驗，化為未來職涯發展的重要基礎，持續精進自我、勇敢追夢，在人生下一個階段發光發熱。高雄市政府勞工局訓練就業中心產訓合作職前訓練班結訓儀式，是由高雄市政府勞工局局長江健興主持，訓練就業中心主任宋世宏、副主任羅永新、組長陳俐穎、技正林炳賦、股長魏嘉筠等人，以及所有老師及學員與會。高雄市政府勞工局局長江健興表示，訓練就業中心產訓合作職前訓練班是幫助市民朋友培養專業能力，同時也提升對自我的肯定與信心，未來在就業市場更具競爭力，此次產訓合作職前訓練班有155位學員順利完成訓練課程，其中，有7位女性學員，在受訓期間透過無數次反覆練習與修正，已能獨立完成相關工作，順利自水電裝修實務班結訓，並已相準單身女性客戶市場，準備好為女性客戶們，提供更安心細膩的服務。江健興提醒與會學員，就業工作，職安最重要，盼學員謹記，沒有安全就沒有工作，期到職場後，一定要重視職安，快樂出門工作，平平安安回家。