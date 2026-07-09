巴威颱風（國際命名：Bavi）預估周五開始襲台，在這之前各地天氣晴朗炎熱，中央氣象署發布「巨浪告警」，今（9）日晚間至明（10）日清晨有危險巨浪發生的機率，東北部、北部要注意6公尺以上浪高。請立即遠離沿岸，勿前往海邊觀浪，並儘速離開海堤、河口、港區及沿岸道路等高風險區域。
⚠️巨浪告警
📍影響時間：今（9）日晚間至明（10）日清晨
📌屏東縣：恆春鎮、車城鄉、滿州鄉、牡丹鄉
📌宜蘭縣：蘇澳鎮、五結鄉、南澳鄉
📌花蓮縣：花蓮市、新城鄉、吉安鄉、壽豐鄉、豐濱鄉、秀林鄉
📌台東縣：台東市、成功鎮、卑南鄉、東河鄉、長濱鄉、太麻里鄉、大武鄉、綠島鄉、達仁鄉、蘭嶼鄉
氣象署提醒，巴威颱風已經讓北部、東半部、東沙群島等地出現長浪，位於台東的浮標也已觀測到5.5公尺以上的浪高，預估一直到周五晚上，各海面都容易有2至4公尺的浪高，特別是東半部、北部要注意6公尺以上的浪高。
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📍影響時間：今（9）日晚間至明（10）日清晨
📌屏東縣：恆春鎮、車城鄉、滿州鄉、牡丹鄉
📌宜蘭縣：蘇澳鎮、五結鄉、南澳鄉
📌花蓮縣：花蓮市、新城鄉、吉安鄉、壽豐鄉、豐濱鄉、秀林鄉
📌台東縣：台東市、成功鎮、卑南鄉、東河鄉、長濱鄉、太麻里鄉、大武鄉、綠島鄉、達仁鄉、蘭嶼鄉
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