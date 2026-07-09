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墨菲跳入湖前舉動怪異

租屋處被破壞 屋主無奈

調查人員發現不明白色藥丸

美國32歲健身網紅墨菲（Connor Murphy）在YouTube有230萬訂閱者，是不少健身及運動愛好者的啟蒙，不過，他在7日於泰國驚傳溺斃，且疑似為躲避警察才跳入湖中。根據曼谷郵報與紐約郵報報導，泰國北欖府週二晚間發生一起憾事。一名 32 歲的美國籍健身網紅，在跳入當地一處住宅區的湖泊後不幸溺斃。警方隨後調查發現，該名男子在事發前，曾瘋狂蓄意破壞其租下的豪宅。邦披（Bang Phli）警察局調查科副局長維拉朋（Veeraphong Roobsuay）表示，該名男子當時搭車抵達該住宅區門口時，情緒顯得相當狂躁。警方調查，死者為現年 32 歲、出生於德州的健身網紅兼健美運動員墨菲（Connor Michael Murphy）。他是一名擁有超過 230 萬訂閱者的 YouTuber，過去以各種誇張、聳動的街頭惡搞與挑戰影片聞名。此外，墨菲在網路上的「Looksmaxxing」社群中也相當知名。該社群主要由年輕男性組成，他們致力於透過極端手段來改造自己的外在容貌。以墨菲為例，他的下顎線條在短時間內發生了劇烈變化，當時引發了極大關注。根據住宅區的警衛和員工等目擊者表示，在墨菲陷入瘋狂並衝入水中之前，曾表現出一連串令人不安的怪異行為。警衛向警方透露，墨菲當時搭乘一輛租賃車輛返回社區。據報導，他試圖給司機 1,000 泰銖，但司機注意到他行為異常，便拒絕收錢。隨後，墨菲走向另一名路過住戶的車輛並敲擊車窗，要求搭便車進入社區。警衛見狀，立刻大聲警告該名住戶不要讓他上車。警衛表示，墨菲隨即變得十分焦慮與激動，他開始大聲呼喊、在人行道上翻滾，甚至高舉雙手做出類似祈禱的動作。警方接獲報案趕抵現場時，墨菲突然拔腿奔跑並跳進湖中。鑑於現場狀況急轉直下，警方立即請求增援並聯絡救援人員。社區任職人員錄下的一段影片顯示，這名美國男子因不明原因舉止失常。他在湖中持續游泳，直到看起來精疲力竭後，便沉入水面下。由於救難人員當時尚未趕到，且該湖泊深度超過 10 公尺，現場無人敢冒然下水營救。隨後，救援潛水員進行了約 30 分鐘的搜救，最終在距離岸邊約 20 公尺處打撈起他的遺體。警方表示，死者遺體上沒有遭到攻擊的跡象。警方在進入他臨湖的租屋處調查時，發現屋內一片狼藉，黑色和黃色的油漆被大肆潑灑在整個物業中，連家電用品也未能倖免。墨菲的驟逝在健身與健美界引發震撼，許多人紛紛對他鮮明的個性和過往的影響力表示哀悼。然而，屋主對於市值約 2,200 萬泰銖（約合新台幣 2,000 萬元）的臨湖別墅被毀後相當痛心，她以每月 35,000 泰銖的價格出租，租客正是墨菲及其 22 歲的女友，兩人僅入住三個月。墨菲的女友 Bee 表示，屋內的破壞發生在深夜，當時她正在自己的房間睡覺，而墨菲則獨自醒著；兩人交往約三年，但由於感情問題，大部分時間都處於分居狀態，直到不到三個月前才重新同居。她表示，墨菲在案發前表現得完全正常，過去從未出現過類似的行為，也沒有已知的精神健康問題。至於被問及是否可能涉及藥物濫用，她表示在同居期間從未見過他吸毒。然而，調查人員隨後搜查了死者的隨身物品，在其腰包內發現了兩支未使用過的注射器以及數顆成分不明的白色藥丸。邦披警方表示，初步驗屍僅發現他在馬路上翻滾時造成的擦傷。目前將對其遺體進行毒物檢測，警方同時正在收集相關證據，並將依程序通知美國駐泰國大使館。值得注意的是，墨菲最後一次上傳影片是在意外發生的6天前，宣稱自己正在「吸收馬斯克的靈魂」。