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紅牛家族三連霸 再登泰國首富寶座

正大集團穩居第二 謝氏家族擴大電信版圖

能源、零售、飲料大亨分居第三至第五名

前總理塔克辛跌出前十 排名滑落至第14名

知名能量飲料品牌「紅牛（Red Bull）」掌門人許書恩與家族再度坐上泰國首富的寶座！《富比士》（Forbes）公布2026年泰國富豪榜，「紅牛家族」以470億美元（約新台幣1.5兆元）身家，連續第3年蟬聯泰國首富。受惠於全球銷售持續成長，紅牛去年賣出近140億罐能量飲料，帶動家族財富一年增加25億美元。《富比士》指出，隨著泰國經濟穩步復甦，2025年經濟成長率達2.4%，加上股市表現強勁、企業獲利改善，泰國前50大富豪總財富較去年增加約10%，達1870億美元，創下新高。排名第一的許書恩家族，今年淨資產達470億美元，年增約6%。紅牛集團2025年營收年增逾8%，達139億美元，全球銷售量逼近140億罐，成為推升家族財富持續攀升的主要原因。紅牛品牌源自泰國，由已故企業家許書標於1976年創立，之後與奧地利企業家迪特里希‧馬特希茨（Dietrich Mateschitz）合作打造國際品牌，如今已成為全球最具代表性的能量飲料之一，也是泰國最成功的跨國企業。排名第二的是泰國正大集團（CP Group）謝氏家族，由謝國民兄弟領軍，身家達366億美元，較去年增加9億美元，連續兩年穩居第二。正大集團業務橫跨農牧食品、零售、電信、房地產、金融、製藥及汽車等領域，為亞洲規模最大的綜合集團之一。今年初，謝國民之子謝鎔仁（Suphachai Chearavanont）旗下投資公司Arise Digital Technology宣布，斥資超過1000億泰銖，向挪威電信集團Telenor收購泰國電信商True近25%股權，並保留未來兩年再增持5.4%的選擇權，進一步擴大在電信市場布局。排名第三的是能源與電信大亨拉塔納瓦迪（Sarath Ratanavadi），身家增至276億美元，較去年大增56億美元。他旗下Gulf Development近期持續加碼泰國開泰銀行（Kasikornbank）持股，目前已接近10%，成為該銀行第二大股東。第四名則為經營Central Group百貨及購物中心的希拉瓦納瓦迪（Chirathivat）家族，財富年增超過三分之一，達217億美元。旗下Central Retail預計投入180億泰銖，持續擴張泰國及越南零售據點。第五名為82歲飲料與房地產大亨西里瓦塔納帕迪（Charoen Sirivadhanabhakdi），身家215億美元，年增約10%。其旗下新加坡上市公司Frasers Property正持續調整全球資產配置。另一方面，前泰國總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）今年排名則由去年的第10名滑落至第14名，身家約98億美元。《富比士》分析指出，今年泰國富豪財富普遍成長，不僅受惠於能源、零售等傳統產業復甦，也反映AI基礎建設、科技供應鏈及綠色能源等新興產業快速發展。越來越多泰國大型家族企業正積極投入數位科技與新能源布局，尋求下一波成長動能。