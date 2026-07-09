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《瑪利歐賽車》首款手機遊戲 營運近7年告別

▲《瑪利歐賽車巡迴賽》主打手機直向、橫向畫面皆可遊玩，玩家可依個人習慣選擇操作方式。（圖／翻攝自Google Play）

紅寶石已停止販售 服務結束前仍可使用

黃金通行證停止續訂 部分福利限時免費

沒有離線版！停服後無法繼續玩

▲《瑪利歐賽車巡迴賽》手遊將於9月30日14:00結束服務。（圖／翻攝自任天堂官網)

任天堂人氣手機遊戲《瑪利歐賽車巡迴賽》確定要說再見了！任天堂官方公告，《瑪利歐賽車巡迴賽》將在台灣時間2026年9月30日下午2點結束，從2019年登場的瑪利歐賽車手遊，營運近7年後確定將正式畫下句點。《瑪利歐賽車巡迴賽》是《瑪利歐賽車》系列首款智慧型手機遊戲，任天堂官方資料顯示，遊戲於2019年9月25日登上iOS與Android平台，採免費下載、內含付費項目的營運模式。遊戲中可在真實世界城市靈感賽道，以及系列作玩家熟悉的經典賽道，讓玩家能在手機上體驗甩尾、道具攻防與競速樂趣。隨著停服倒數，遊戲內付費項目也已提前調整，任天堂官方說明，配合遊戲結束服務，紅寶石已停止販售；不過在服務結束前，玩家仍可於精選商店、Mii賽車服商店與金幣衝衝衝中繼續使用紅寶石。黃金通行證部分，任天堂表示，已停止所有自動續訂與新訂閱，若玩家在維修開始時仍持有黃金通行證，仍可免費使用除持續訂閱特典以外的黃金通行證福利，直到太平洋時間9月29日晚間10點59分，未持有通行證的玩家，則可自太平洋時間8月4日晚間11點起免費使用部分黃金通行證福利。玩家最在意的是，停服後還能不能繼續玩？任天堂官方已明確回答，目前沒有預定推出《瑪利歐賽車巡迴賽》離線版，代表遊戲結束服務後，玩家恐無法像部分手機遊戲一樣，改以離線方式延續遊玩，仍有紅寶石、黃金通行證或帳號需求的玩家，近期最好留意遊戲公告，避免錯過後續申請或處理時程。