2026年世界盃足球賽正式進入8強淘汰賽，NOWnews運動中心推出的世足特別企劃《蛙貴的挑戰》，首場就鎖定法國對戰摩洛哥的焦點大戰。神蛙「蛙貴」這次沒有選擇姆巴佩（Kylian Mbappé）領軍的法國，也沒有看好摩洛哥再演黑馬奇蹟，而是大膽預測雙方將在正規90分鐘（含下半場傷停補時）踢成平手，比賽將進入延長賽才能分出勝負。
蛙貴上一戰成功命中阿根廷擊敗埃及，近期逐漸找回預測手感，目前累積戰績13勝14敗，命中率提升至48.1%，距離重返5成勝率僅一步之遙。進入8強後，每一場都是冠軍級對決，也讓神蛙的每一次選擇更加受到球迷關注。
神蛙不分勝負 看好法國、摩洛哥激戰120分鐘
摩洛哥將於台灣時間7月10日凌晨4點交手法國，本場台灣運彩賽事編號1026，根據台灣運彩盤口資訊，法國獨贏賠率1.24，和局3.45，摩洛哥勝出4.90。讓分盤部分，法國讓1球賠率2.05，和局（法國剛好贏1球）2.85，摩洛哥受讓1球2.20。總進球數方面，2.5球盤開出大球1.63、小球1.80。
本集節目中，蛙貴再度進駐專屬打造的「兩棲足球神殿」，面對法國與摩洛哥之戰展開預測。經過一番觀察後，蛙貴最終停留在象徵「和局」的金蛙球門區，預測兩隊將在正規90分鐘內難分高下，必須透過延長賽，甚至可能一路踢進PK大戰，才能決定誰能晉級4強。
法國是本屆世界盃奪冠最大熱門之一，姆巴佩持續展現頂尖攻擊火力；摩洛哥則延續黑馬本色，淘汰賽一路展現驚人的防守韌性，再次闖進世界盃8強。當衛冕熱門碰上最強黑馬，蛙貴認為雙方實力相當接近，誰都無法在90分鐘內提前結束戰鬥。
勝率逼近5成 蛙貴能否延續回神氣勢？
從小組賽一路走到8強，蛙貴歷經開局神準、勝率滑落，再到近期逐步回穩，每一次預測都牽動球迷討論。有人把牠視為「神蛙」，也有人笑稱是「反指標」，但也正因為預測充滿未知數，《蛙貴的挑戰》才能一路陪伴球迷，成為世界盃期間最具話題性的趣味企劃之一。
目前蛙貴累積戰績13勝14敗，命中率48.1%。這回大膽預測法國與摩洛哥將在正規時間踢成平手，究竟能否成功命中、讓勝率重新站上5成，還是讓球迷再次跌破眼鏡？答案將在比賽結束後正式揭曉。
球迷可持續鎖定NOWnews官方YouTube平台與社群平台，一同見證《蛙貴的挑戰》在世界盃8強淘汰賽的最新發展，看看神蛙能否延續回神氣勢，再次展現令人驚呼的「第六感」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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摩洛哥將於台灣時間7月10日凌晨4點交手法國，本場台灣運彩賽事編號1026，根據台灣運彩盤口資訊，法國獨贏賠率1.24，和局3.45，摩洛哥勝出4.90。讓分盤部分，法國讓1球賠率2.05，和局（法國剛好贏1球）2.85，摩洛哥受讓1球2.20。總進球數方面，2.5球盤開出大球1.63、小球1.80。
本集節目中，蛙貴再度進駐專屬打造的「兩棲足球神殿」，面對法國與摩洛哥之戰展開預測。經過一番觀察後，蛙貴最終停留在象徵「和局」的金蛙球門區，預測兩隊將在正規90分鐘內難分高下，必須透過延長賽，甚至可能一路踢進PK大戰，才能決定誰能晉級4強。
法國是本屆世界盃奪冠最大熱門之一，姆巴佩持續展現頂尖攻擊火力；摩洛哥則延續黑馬本色，淘汰賽一路展現驚人的防守韌性，再次闖進世界盃8強。當衛冕熱門碰上最強黑馬，蛙貴認為雙方實力相當接近，誰都無法在90分鐘內提前結束戰鬥。
從小組賽一路走到8強，蛙貴歷經開局神準、勝率滑落，再到近期逐步回穩，每一次預測都牽動球迷討論。有人把牠視為「神蛙」，也有人笑稱是「反指標」，但也正因為預測充滿未知數，《蛙貴的挑戰》才能一路陪伴球迷，成為世界盃期間最具話題性的趣味企劃之一。
目前蛙貴累積戰績13勝14敗，命中率48.1%。這回大膽預測法國與摩洛哥將在正規時間踢成平手，究竟能否成功命中、讓勝率重新站上5成，還是讓球迷再次跌破眼鏡？答案將在比賽結束後正式揭曉。
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