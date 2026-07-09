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強颱巴威今（9）日下午發布海上颱風警報，經濟部長龔明鑫表示，水利署已經完成三大防颱準備，包括盤點各地抽水站、抽水機及防汛設備等防洪SOP，確認台北、台南等近期淹水區域改善情況，以及針對花蓮馬太鞍溪、萬里溪堰塞湖應變措施，確保不發生災情。龔明鑫說，水利署近期已經召開2次全台灣各分署全國及地方政府水利署視訊會議，首先盤點各地方抽水站、抽水機及防汛塊準備狀況，目前都已經整備完畢。其次，6月25日時，台北及台南都發生重大淹水。經濟部次長賴建信、水利署長林元鵬已經到易淹水地區去視察，包括台北市南港、內湖及台南，了解當時淹水狀況是否已經改善。最後，龔明鑫表示，針對花蓮馬太鞍溪及萬里溪的防汛整備工作，經濟部也重新檢視應變措施。目前相關河道疏濬、堤防加高等工程，多數已恢復至百年防洪標準，以提升防災韌性。