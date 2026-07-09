強烈颱風巴威持續朝台灣本島接近，桃園機場公司今（9）日召開巴威颱風第1次應變會議，國籍航空均已取消11日全天航班。目前中華航空與長榮航空10日晚間6時至12日凌晨4時沒有航班起降；星宇航空與台灣虎航也確定11日航班全數取消；機場觀景台則自10日晚間6時起預防性關閉。
民航局統計，今日截至18:00，國內線取消8架次；國際暨兩岸航線延誤2架次。
依據交通部中央氣象署資訊，7月10日晚間6時至12日凌晨4時風雨最為劇烈。桃機公司表示，本週起已加強防颱準備，包括針對電力、空調、排水、空橋等設施，進行防颱電子巡檢；備妥防汛砂包、防水閘門、抽水機及發電機等防颱物資待命；並於地下道前、中央通道入口及停車場入口等各重要地點加強防護。
機場公司已要求各工程廠商及監造單位，加重紐澤西護欄、加強牢固施工圍籬，支撐架、防塵網、防墜網等臨時構造物先行移除或加強固定，並妥為固定施工材料、機具等物品。對於可能積水熱點，提前佈設抽水機具，另先行抽乾滯洪池，預為因應風雨。
針對第三航廈主體工程，機場公司規劃佈設2台100匹馬力抽水機備援，加強相關排水措施，施工用的板材必須先行移除或加強鎖固，以防遭強風吹落。
旅客出發前向各航空公司確認航班資訊，桃園機場網站、桃園機場官網、中華航空官網、長榮航空官網、星宇航空官網、台灣虎航
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依據交通部中央氣象署資訊，7月10日晚間6時至12日凌晨4時風雨最為劇烈。桃機公司表示，本週起已加強防颱準備，包括針對電力、空調、排水、空橋等設施，進行防颱電子巡檢；備妥防汛砂包、防水閘門、抽水機及發電機等防颱物資待命；並於地下道前、中央通道入口及停車場入口等各重要地點加強防護。
機場公司已要求各工程廠商及監造單位，加重紐澤西護欄、加強牢固施工圍籬，支撐架、防塵網、防墜網等臨時構造物先行移除或加強固定，並妥為固定施工材料、機具等物品。對於可能積水熱點，提前佈設抽水機具，另先行抽乾滯洪池，預為因應風雨。
針對第三航廈主體工程，機場公司規劃佈設2台100匹馬力抽水機備援，加強相關排水措施，施工用的板材必須先行移除或加強鎖固，以防遭強風吹落。
旅客出發前向各航空公司確認航班資訊，桃園機場網站、桃園機場官網、中華航空官網、長榮航空官網、星宇航空官網、台灣虎航
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