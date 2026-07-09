強烈颱風巴威持續朝台灣本島接近，桃園機場公司今（9）日召開巴威颱風第1次應變會議，國籍航空均已取消11日全天航班。目前中華航空與長榮航空10日晚間6時至12日凌晨4時沒有航班起降；星宇航空與台灣虎航也確定11日航班全數取消；機場觀景台則自10日晚間6時起預防性關閉。

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民航局統計，今日截至18:00，國內線取消8架次；國際暨兩岸航線延誤2架次。

依據交通部中央氣象署資訊，7月10日晚間6時至12日凌晨4時風雨最為劇烈。桃機公司表示，本週起已加強防颱準備，包括針對電力、空調、排水、空橋等設施，進行防颱電子巡檢；備妥防汛砂包、防水閘門、抽水機及發電機等防颱物資待命；並於地下道前、中央通道入口及停車場入口等各重要地點加強防護。

機場公司已要求各工程廠商及監造單位，加重紐澤西護欄、加強牢固施工圍籬，支撐架、防塵網、防墜網等臨時構造物先行移除或加強固定，並妥為固定施工材料、機具等物品。對於可能積水熱點，提前佈設抽水機具，另先行抽乾滯洪池，預為因應風雨。

針對第三航廈主體工程，機場公司規劃佈設2台100匹馬力抽水機備援，加強相關排水措施，施工用的板材必須先行移除或加強鎖固，以防遭強風吹落。

旅客出發前向各航空公司確認航班資訊，桃園機場網站桃園機場官網中華航空官網長榮航空官網星宇航空官網台灣虎航

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李青縈編輯記者

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