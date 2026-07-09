中聯油脂大豆沙拉油一級致癌物「苯駢芘（BaP）」超標4倍，食安風暴全台蔓延，總統兼民進黨主席賴清德8日在中常會上表示，政府秉持食品安全沒有妥協空間，中央和地方政府應該共同合作，同時也下令4項指示，包含該勒令停產就停產、該全面下架就下架等。國民黨立委謝龍介則認為，賴清德正在釋出一個訊號，就是要「內閣改組」了。
謝龍介今（9）日在《NOWNEWS今日新聞》網路節目《鄉民大學問》中表示，賴清德在這幾天已經二度表態，而外界紛紛要衛福部長石崇良下台，但他不這麼認為，因為這些人都不夠了解賴清德，當「該辦就辦」這句話一出口，已展現出其內心的一個訊息，就是要內閣改組了。
謝龍介指出，對比賴清德下令嚴查，行政院長卓榮泰、石崇良一開始還無關緊要，「你有態度，但他們工作沒有進度」。他認為，內閣至今已2年多也夠了，再加上預算差不多進入尾聲，這個時候「內閣改組」是最剛好的時機，否則就真的會影響2026的選舉。
謝龍介提到2014爆發「北海油脂」重大食安問題，時任台南市長的賴清德就是因為效率慢半拍，才害人民多吃了2個禮拜的北海黑油，當時他才甩鍋給中央，如今換位成執政黨的角色，卻又想卸責給地方政府應該要去稽查油品？
「你今天還不錯，你有態度，三天兩個態度出來，而且都非常嚴厲！」謝龍介直言，這是否也代表賴清德對卓內閣是極度不滿，應該要換一個新內閣、新氣象，不僅對自身的選情有幫助，對人民食安這一塊也比較有依靠，他強力喊話賴總統應該要「態度硬起來」！
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謝龍介指出，對比賴清德下令嚴查，行政院長卓榮泰、石崇良一開始還無關緊要，「你有態度，但他們工作沒有進度」。他認為，內閣至今已2年多也夠了，再加上預算差不多進入尾聲，這個時候「內閣改組」是最剛好的時機，否則就真的會影響2026的選舉。
謝龍介提到2014爆發「北海油脂」重大食安問題，時任台南市長的賴清德就是因為效率慢半拍，才害人民多吃了2個禮拜的北海黑油，當時他才甩鍋給中央，如今換位成執政黨的角色，卻又想卸責給地方政府應該要去稽查油品？
「你今天還不錯，你有態度，三天兩個態度出來，而且都非常嚴厲！」謝龍介直言，這是否也代表賴清德對卓內閣是極度不滿，應該要換一個新內閣、新氣象，不僅對自身的選情有幫助，對人民食安這一塊也比較有依靠，他強力喊話賴總統應該要「態度硬起來」！
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