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▲因應颱風來襲，新北市市民廣場戶外大型裝置藝術啟動防颱整備作業。（圖／新北文化局提供）

▲今年新北市兒童藝術節以「怪獸叢林」為主題，在新北市政府大廳打造科技互動展區「怪獸基地」。（圖／新北文化局提供）

▲市民廣場「幻獸谷」以10組大型裝置藝術打造沉浸式感官體驗。（圖／新北文化局提供）

▲因應颱風可能帶來的風雨，新北市兒童藝術節在新北市市民廣場的10組大型裝置藝術，啟動防颱整備作業。（圖／新北文化局提供）

因應颱風來襲，新北市政府秉持「安全第一」原則，2026新北市兒童藝術節原訂7月11日開幕，將延至7月13日至19日舉辦。文化局表示，新北市市民廣場戶外大型裝置藝術將啟動防颱整備作業，工作團隊陸續進行作品拆除、加固及防護措施，降低風雨造成的影響，待颱風過後完成場地及設施安全檢查，確認無虞後再與大小朋友見面。新北市文化局表示，因應颱風可能帶來的強風豪雨，新北市兒童藝術節在新北市市民廣場的10組大型裝置藝術，將啟動防颱整備作業，考量颱風過後仍需進行場地復原、設施檢測及裝置藝術復位作業，為確保活動品質及民眾安全活動延至7月13日開幕。文化局也提醒，颱風期間請民眾切勿靠近防護中的藝術裝置，共同維護自身安全。今年新北市兒童藝術節以「怪獸叢林」為主題，在新北市政府大廳打造科技互動展區「怪獸基地」，並於新北市民廣場推出大型藝術展區「幻獸谷」，攜手臺灣、日本、法國及韓國等地藝術家與國際團隊，共同打造10組大型裝置藝術，邀請大小朋友走進充滿想像力的怪獸世界，展開融合藝術、互動與探索的奇幻冒險。市府大廳「怪獸基地」規劃四大互動體驗。中央區域設置「恐龍博士的守護基地」，邀請小朋友跟著恐龍博士完成任務，守護恐龍世界；東側設置「怪獸補給站」，小朋友們化身成怪獸飼育員，為怪獸補充能量；西側巨大圓頂為「次元恐龍孵化室」，挑選恐龍蛋完成孵化後，能得到獨一無二的專屬恐龍紀念照；此外，「研究員的夜光通道」邀請大小朋友走進秘密通道，發揮創意創作專屬的怪獸塗鴉。市民廣場「幻獸谷」以10組大型裝置藝術打造沉浸式感官體驗，臺灣地景藝術家王振瑋創作的「怪獸叢林－山體獸」，邀請民眾走進山體與洞穴展開探索；法國藝術家Aster Cassel帶來「彩虹夢境」，引領觀眾跟隨四眼狐狸漫步奇幻世界；另件作品「幻境叢林」則結合光影變化與聲效設計，營造神秘森林的沉浸式體驗。喜愛互動遊戲的大小朋友，也能盡情體驗各式創意裝置。臺灣藝術家張育嘉創作「體操男爵與夥伴們的球池派對」，透過丟球互動與軌道滾球營造歡樂繽紛嘉年華氛圍；臺灣工藝家銀濟春運用回收木材創作會噴出紅色乾冰的「咔咔獸」，透過互動體驗感受環保、藝術與科學融合的創意魅力；日本藝術家吉井宏帶來「刺刺噗醬」挑戰套圈遊戲；韓國藝術團隊INAPSQUARE則推出「SOSOLLA」及「Play Tuho with SOSO FAMILY」，結合投壺遊戲與可愛角色邀請大小朋友一起挑戰。除了互動裝置，也有充滿童趣的藝術創作。臺灣地景藝術家詹維欣打造「轉轉怪的秘密滑道」喚起共同的童年回憶；動態感應互動裝置「看看我」讓怪獸不只是被動等待，更能主動「看見」每位參與者，帶來充滿驚喜的互動體驗。今年兒藝節除10組大型藝術裝置外，更規劃國內外精彩表演、互動遊戲、市集及主題展覽等豐富內容，邀請臺灣及法國等國際團隊接力演出，打造兼具觀賞、遊戲與學習的暑期藝術盛會。2026新北市兒童藝術節將於7月13日至19日登場，誠摯邀請大小朋友在風雨過後，一起走進「怪獸叢林」，展開藝術與想像交織的奇幻冒險。