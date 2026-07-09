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上架沒有期限 食藥署：一定要符合標準

食藥署今（9）日表示，中聯油脂股份有限公司115年4月及5月製造2批號315-1150404、313-1150512的大豆沙拉油及其產品，陸續被發現苯駢芘含量超標，已強制下架。而中聯4、5、6月生產的相關油品，初估約11萬多公噸，而包括其製成的產品也須於明日中午12時前完成預防性下架。中聯油脂致癌物超標風暴延燒，衛福部長石崇良昨日公布泰山自主檢驗「泰山好理調合油0.6L」超標，而其主原料為中聯公司所生產的大豆沙拉油（批號313-1150512），該批號原料已分別供應泰山、福壽及福懋使用，受影響品項24項。食藥署署長姜至剛說，該批313批號的油品，中聯4至6月所生產的量推估約11萬多公噸。不過，雖然泰山自主檢驗調合油超標，而原料來自中聯的大豆沙拉油，但台中市食安處表示，依中聯委託SGS檢驗報告，其5月12日生產的該批號大豆油自主送驗合格。姜至剛說，因為泰山該款油品本身有94.4%來自312這批號的中聯大豆沙拉油，其他幾種油品加起來僅約5、6%；因此推論這一批有異常。他認為，這一批已經進入調查，在整體邏輯推論，「檢驗出有，一定是有的；檢驗沒有，有時不代表一定沒有。」對於產品，行政院長卓榮泰也指示，檢驗合格後允許上架。姜至剛則說「上架是沒有期限的」，一定要在原料端確認，有疑問的產品個別處理，上架要符合標準，若可以提得出就能上架。食藥署說，中聯313批號的原料已經分別供應給泰山、福壽及福懋使用，相關受影響品項24項；包括529.19公噸供應給台中福壽公司，製成福壽炸酥油18L、好味香油200g P*12等13個品項。另外約369.49公噸供應給台中福懋公司，製成包括益康大豆沙拉油18L；益康大豆沙拉油18kg等3個品項。約410.84公噸供應給彰化泰山公司，製成包括泰山好理調合油、泰山特級歐式蔬菜調合油等8個品項。桃園市副市長王明鉅批評，中央檢驗量能嚴重不足一事。姜至剛澄清，並非中央的檢驗量不足，中央是沒有閃避源頭責任，會一起協作，相關油品都能確效符合衛生安全標準。