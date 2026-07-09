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全球人壽積極深化公平待客理念，近期展開一系列服務優化行動，除董事長林文惠率隊視察桃園分公司外，總經理馬君碩更化身「一日客服」，親上第一線聆聽客戶心聲；此外，特別攜手淡江大學特殊教育資源中心，於高雄及台中分公司辦理「視障友善服務推廣」教育訓練，協助同仁全面掌握視障友善服務核心觀念，將公平待客精神轉化兼具同理心與溫度的實際行動。為確保公平待客落實到具體服務上，全球人壽總經理馬君碩今年特別參與客服中心年度盛事，化身「一日客服」親上第一線。活動期間曾有保戶來電查詢保單、確認保單理賠範圍、設定電子帳單及電子化通知服務，與聯絡資訊變更等，本活動透過高層直接聆聽保戶的聲音，得以掌握客戶在諮詢與問題反映上的真實需求，及現行服務流程中的關鍵痛點，以此作為後續制度優化與服務精進的重要依據。結束一日客服體驗後，總經理馬君碩對客服中心同仁的專業與辛勞表達高度肯定。為進一步替第一線同仁減壓，他期許未來應多規劃導入 AI、數位工具等科技應用；亦關切客服人才培育、數位服務普及率及優化與客戶的互動等方面議題，展現全球人壽積極推動數位轉型與有感服務的用心。同時，為提升同仁對身心障礙族群的服務能力，全球人壽今年上半年再度與淡江大學特殊教育資源中心合作，在高雄及台中分公司辦理「視障友善服務推廣」教育訓練，由具備豐富實務經驗的講師授課，內容結合理論說明與實務案例，涵蓋視障者生活樣貌、科技輔具應用及服務互動技巧，協助同仁全面掌握視障友善服務核心觀念。課程中特別規劃「模擬眼罩體驗」環節，透過實境操作使同仁在視覺受限的情境下進行移動與互動，親身體會視障者日常生活與金融服務中所面臨的挑戰，進一步培養同理心與敏感度。透過理論與體驗並重的設計，強化櫃檯、客服等前線人員的實務應對能力，持續精進整體服務品質，打造更具包容性與溫度的金融服務環境。此外，董事長林文惠日前偕同總經理馬君碩及董事們親赴桃園分公司實地視察。透過跨層級的現場交流，董事會不僅展現對一線服務的高度重視，更直接掌握服務細節並提出精進建議。此舉有效縮短決策與實務現場的距離，確保公平待客精神從策略面延伸至基層操作，讓公司治理與營運緊密連結，持續優化客戶體驗。全球人壽深信服務的溫度，藏在最細微的服務中。未來，公司也將持續透過實地行動不斷優化服務韌性，並在每一次與客戶的接觸中，提升金融服務的溫度與關懷，具體體現公平待客的精神，並致力成為客戶心中最溫暖、最值得信賴的人生夥伴。