我是廣告 請繼續往下閱讀

▲紐澤西護欄充水緊密設置。（圖／高市府捷運局提供）

▲捷運局全面防範颱風豪雨造成大順路段177株雨豆樹及美術館路段23株小葉欖仁斷枝、傾倒風險。（圖／高市府捷運局提供）

▲輕軌轉乘遮蔭傘收折。（圖／高市府捷運局提供）

因應巴威颱風即將來襲，高雄市政府捷運工程局自本週起，已全面提早展開防颱整備與工地巡查作業。巡查範圍涵蓋捷運黃線各工程標、YM01標鳥松機廠，以及岡山路竹延伸線、小港林園線等重大工程標案，嚴密盤點各工區防護整備情形，確保防汛防災量能完全到位。捷運局表示，為在最短時間內精準掌握各標案的防護狀況，局長吳嘉昌於今（9）日上午前往捷運岡山路竹延伸線，要求統包團隊逐一檢視工區排水、圍籬加固及防災器材機具是否完備。同時，局內工地督導全體動員，採「分區同步、多管齊下」，針對黃線各標案、機廠等全線捷運工區展開徹底巡查以全面守護捷運工程與周邊安全。因應防颱準備，特別要求工地嚴格落實防護整備及預先部署防災施工機具，確保機動搶救量能。在防汛與排水方面，除了全面檢查周邊排水系統、確保抽水機與發電機等設備油料充足且正常運作外，並於低窪易淹點備妥沙包及擋水設施，嚴防強降雨導致泥水溢流。在工區安全部分，圍籬與紐澤西護欄全面加強穩固檢測以防位移，工地施工機具、鋼構材料及高處物品確實綁紮固定，避免強風造成掉落風險。為保障民眾通行安全，工區周邊路面若出現坑洞損壞，將立即派員搶修回填；太陽能警示燈、爆閃燈等夜間安全設施已進行全面巡檢與汰換，確保颱風前後工區周邊警示效果，維持市區排水暢通、交通順暢與市容整潔。捷運聯合開發案基地防颱作業，也同步整備。O4前金站、R20後勁站、RK1岡山站及Y10基地完成各項防颱防災整備，各工區已完成施工機具及圍籬檢查，加強繫綁固定，施工開口及臨時護欄也全面加強防護措施。針對易積淹水區域，低窪處預先構築防水土堤，降低雨水倒灌；並備妥柴油發電機、油料及移動式抽水泵浦，提升工區防汛應變能力。大眾運輸高雄輕軌，亦全面完成各項防颱整備作業，針對列車、車站、軌道及沿線設施加強巡檢、演練與應變部署，包括輕軌列車停放固定、防止強風移動，轉乘遮陽傘妥善收折，以及輕軌雨豆樹與小葉欖仁樹木支撐加固等，以確保高雄輕軌系統安全穩定。捷運局強調，防颱工作不容絲毫懈怠，將秉持最高安全標準，監督捷運新建工程、捷運聯合開發案與高雄輕軌，落實防颱應變措施，並視颱風動態滾動式調整巡查頻率。捷運局提醒用路人，颱風期間請行經捷運工地周邊的市民朋友，敬請留意路況、減速慢行。