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強烈颱風巴威即將撲台！對此行政院長卓榮泰今（9）日下午臨時新增行程赴內湖區視察金龍路防颱與港墘抽水站整備情形，包括立委沈伯洋、李彥秀、議員與議員參選人等人都到場關注，卓榮泰也提及，今天議員都在這裡，自己也是選民（住內湖），今天也是來陳情的，認為內湖不應該有這種狀況，所以遇到問題是不是能夠有效地來應對與處理，強調颱風不可避免，而人為努力可以阻擋的部分，盡量把它擋下來。中央包括人力、車輛準備與防颱整備工作，都會全力地來配合。卓榮泰表示，今天特別來到內湖，是要看上次0625淹水的部分，是不是問題發現了、解決了。而今天議員們也在這邊，自己也是選民，今天也是來陳情的，認為內湖不應該也不會有這種狀況，遇到問題是不是能夠有效地來應對與處理它。卓榮泰提到，自己到各縣市去，凡是有關於水利工程的進行，都一律要求務必在當年度的5月前要完成。因為現在極端氣候，沒辦法預測什麼時候會有大雨、颱風與汛期會來。那在5月前完成各種水利工程，才是對安全的保障。卓榮泰說，未來針對連通管改善的工程，拜託市府用最緊急、最急迫的方式進行，一定要想辦法在明年的汛期之前，5月之前把最急迫的問題解決掉。卓榮泰強調，拜託市府、水利署等工作同仁，再重新檢驗一次，過去造成內湖淹水地區的問題是不是都全部解決了。第二，抽水站要讓它正常運作，保持它正常運作的各種的情形。另外，希望明年5月汛期以前，一定要把相關最緊急的工程完成，這樣才不會有若干的風險。卓榮泰也說，在場民代都是最了解地方的，那也應該看看，從上次淹水到現在，社區還有哪些問題，應該即刻跟市政府反應，再繼續地有效地來做防範跟處置的措施。卓榮泰表示，颱風要來不可避免，但是人為的努力可以阻擋的部分，盡量擋下來。中央包括人力、車輛準備與防颱整備工作，都會全力地來配合。