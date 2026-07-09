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洛杉磯湖人昨日簽下前金州勇士王朝3冠中鋒魯尼（Kevon Looney），補上中鋒最後一塊拼圖，不僅隊媒「Lakers Nation」大讚禁區是近10年最強，外媒「ClutchPoints」也發文分析湖人補強，認為他們終於解決球隊長期欠缺的中鋒輪換。「上季湖人在內線防守上表現掙扎，給對手太多二次進攻機會，如今他們引進一群能夠直接解決這些問題的球員。」，「Lakers Nation」則指出，最後就剩庫明加（Jonathan Kuminga）補上鋒線缺口。湖人今夏將季後賽主力陣容全數放走，補強火力集中於內線輪替上，包含護框、籃板與空接威脅都是球隊急迫需求，另外最好還能找到一位具備外線能力的空間型五號。湖人日前送出2031、2033年兩張無保護首輪籤、2028、2030年首輪互換權，向爵士換來大中鋒凱斯勒（Walker Kessler），並與他簽下4年1.3億美元合約，成功找來下季先發中鋒。「ClutchPoints」就提到，凱斯勒擁有頂級的護框能力、出色的籃板能力，並且是聯盟頂尖的空接目標之一，與唐西奇（Luka Doncic）組織能力完美契合。至於昨日1年39萬美元簽下的魯尼，不僅帶來3屆總冠軍經驗，還有合格水準的籃板能力，助湖人添增不少禁區深度。最後，球隊也用4年6000萬美元，從暴龍找來延伸型長人馬穆克拉什維利（Sandro Mamukelashvili）。作為一名能夠參與動態進攻的中鋒，馬穆克拉什維利為球隊增加更多輪換選擇。他上季三分命中率高達38.9%。整體而言，這套全新內線陣容，為唐西奇、里夫斯（austin Reaves）提供更大的空間與擋拆選擇，但考量到湖人目前還有剩下最後一個陣容空缺，還有一些潛在的交易正在進行中，包含找來被老鷹拒絕明年2430萬美元合約的庫明加，補上球隊側翼靈活性與身材優勢。