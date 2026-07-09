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SUZUKI台鈴工業8日正式宣佈，備受期待的全新跨界休旅車款 SUZUKI SV-7GX 正式在台登場。SV-7GX 以「跨界遨遊 Time to Travel」為核心精神，融合都會騎乘的輕巧靈活、長途旅行所需的舒適配備，以及 SUZUKI 一貫穩定可靠的運動化操控基因，為台灣中量級重機市場帶來兼具風格、機能與實用性的全新選擇。SV-7GX 不僅是一台能夠通勤、旅行、探索生活的跨界車款，更象徵 SUZUKI 對於新世代騎士生活型態的回應。從日常移動到週末遠行，從城市街道到山海公路，SV-7GX 以更全面的騎乘設定，讓騎士能夠自在切換每一種旅程節奏。為展現對台灣市場的高度重視，日本SUZUKI本社首席設計師—古橋伸介、加藤幸生，特地遠道而來，親臨發表會現場。SV-7GX 的開發核心，在於打造一台「不侷限於單一場景」的跨界休旅車款。相較傳統街車或純粹冒險車，SV-7GX 更強調公路騎乘的穩定性、長途移動的舒適感，以及日常使用的便利性。透過車身幾何、騎乘三角、風阻保護與配備設定的整合，讓騎士無論面對城市通勤、假日出遊或長途巡航，都能獲得更輕鬆且充滿信心的騎乘體驗。本次發表會更邀請到品味玩家王陽明擔任特別嘉賓，親臨現場一同見證 SUZUKI SV-7GX 在台正式登場。長期熱愛汽機車文化的王陽明，不僅展現其對移動風格與機械美學的獨到品味，也透過自身對生活、旅行與騎乘的觀察，分享他對 SV-7GX 跨界休旅定位的第一印象。產品亮點：新穎外型與科技內在新穎外型SV-7GX 採用結合運動感與旅行機能的車身設計，線條俐落、比例均衡，展現不同於傳統街車的跨界氣勢。車頭設計融入 SUZUKI GSX-S1000GX新世代設計語彙，搭配風鏡與車身導流設計，在視覺上呈現更具科技感與旅行感的外觀，也提供騎士在長途騎乘時更舒適的風阻保護。相較單純強調速度感的運動街車，SV-7GX 更重視騎士在不同道路環境中的使用體驗。從通勤、休閒、旅遊到雙載出遊，皆能展現跨界休旅車款應有的全面性。科技內在引擎動力：搭載經典進化的 645c.c. 水冷 DOHC 90 度 V 型雙缸引擎，延續 SV 車系超過 25 年淬鍊的成熟動力特性。獨特的不等間隔點火帶來鮮明的 V 型雙缸鼓動感，並具備寬廣、線性的扭力輸出，無論都會通勤、山路騎乘或長途巡航，都能提供易於掌握且富有樂趣的動力表現。跨界設計：SV-7GX 融合街車的敏捷操控與冒險休旅車的舒適機能，承襲 GSX-S1000GX 的運動化跨界設計概念。銳利的車身線條、半整流罩及緊湊型 LED 投射式頭燈，營造俐落且具侵略感的車頭造型。標配三段可調式風鏡、護弓及大型後扶手整合式後貨架，不僅提升高速巡航時的防風效果，也兼顧日常使用與長途旅行所需的實用機能。S.I.R.S. 智慧騎乘輔助系統（Suzuki Intelligent Ride System）：進退快排系統（Bi-directional Quick Shift System）：騎乘過程中無需操作離合器，即可完成升檔與降檔，帶來更迅速、流暢且穩定的換檔感受，並有效降低長途騎乘時的操作負擔。SDMS 動力選擇系統（Suzuki Drive Mode Selector）：提供三種動力輸出模式，騎士可依據道路環境、天候條件及個人騎乘風格，選擇合適的油門反應與動力特性。STCS 循跡控制系統（Suzuki Traction Control System）：提供三段介入等級及關閉功能。當系統偵測到後輪可能失去抓地力時，會即時調整引擎動力輸出，降低車輪打滑的可能性，提升不同路況下的騎乘穩定性與信心。線傳電子節流閥（Ride-by-Wire）：透過電子訊號精準控制節流閥開度，提供細膩且忠實反映騎士操作意圖的油門反饋，同時整合動力模式、循跡控制及進退快排等電子系統。智慧啟動與低轉輔助：標配 Suzuki Easy Start System，一次輕按啟動按鈕即可完成引擎啟動；Low RPM Assist 低轉輔助系統則能在起步及低速行駛時協助維持引擎轉速，降低熄火機率，使市區騎乘與走走停停更加從容。巡航優化：搭載專屬設計的 17.4L 大容量油箱，在維持車身纖細輪廓與良好膝部夾持感的同時，大幅提升長途巡航續航能力。寬把手與直立式騎乘姿勢提供自然、放鬆的騎乘三角，搭配加厚並重新設計的前後座墊，有效降低長時間騎乘所產生的疲勞。795mm 座高則兼顧雙腳著地性與跨界休旅所需的騎乘視野。