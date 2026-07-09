台啤永豐雲豹職籃啦啦隊「電豹女」人氣成員草莓，今（9）日無預警在粉專發文，透露離開待了4年的啦啦隊，「因為一些誤會，也因為人生不同階段的選擇，我決定離開」，而電豹女官方也發文證實，雙方經過充分溝通後，已經合意提前中止合作關係。
坦言一路並不總是順遂 草莓：有默默承受委屈的時候
草莓表示，回憶當年懵懵懂懂踏進球場，如今要和陪伴她4年的地方說再見，心裡有好多話想說，卻不知道該從哪裡開始，她感謝這4年的舞台給了她發光的機會，讓她有幸成為其中的一份子，並謝謝每一位曾經一起努力的夥伴、所有幕後工作人員，更謝謝一路支持她的球迷粉絲，「因為有你們，每一次站上球場，我都能感受到滿滿的力量。」
不過，草莓也坦言這一路並不總是順遂，「有歡笑也有眼淚，有完成夢想的時刻，也有不被理解、默默承受委屈的時候。我努力想把每一件事做好，也真心珍惜身為這個大家庭一員的每一天。最後，因為一些誤會，也因為人生不同階段的選擇，我決定離開。」
草莓坦承離隊決定艱難 承諾未來還會繼續當啦啦隊
草莓說：「這不是一個容易做出的決定，老實說過程非常艱難...，當然心裡有遺憾，也有不捨。但比起停留在那些沒有答案的情緒裡，我更想記住的是，這4年帶給我的所有美好！謝謝4年前勇敢踏出第一步的自己，也謝謝這一路始終沒有放棄的自己。離開，不代表忘記。」
最後，草莓承諾，未來依然會站在啦啦隊的舞台上，繼續用笑容、熱情和努力迎接新的挑戰，只是這一次，她會帶著這4年所有的成長與回憶，走向下一段旅程，「謝謝曾經陪伴我的每一個人，謝謝所有的相遇，也謝謝所有的故事，我們下一個舞台見。」
資料來源：蘇云鈺 草莓臉書
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草莓表示，回憶當年懵懵懂懂踏進球場，如今要和陪伴她4年的地方說再見，心裡有好多話想說，卻不知道該從哪裡開始，她感謝這4年的舞台給了她發光的機會，讓她有幸成為其中的一份子，並謝謝每一位曾經一起努力的夥伴、所有幕後工作人員，更謝謝一路支持她的球迷粉絲，「因為有你們，每一次站上球場，我都能感受到滿滿的力量。」
不過，草莓也坦言這一路並不總是順遂，「有歡笑也有眼淚，有完成夢想的時刻，也有不被理解、默默承受委屈的時候。我努力想把每一件事做好，也真心珍惜身為這個大家庭一員的每一天。最後，因為一些誤會，也因為人生不同階段的選擇，我決定離開。」
草莓坦承離隊決定艱難 承諾未來還會繼續當啦啦隊
草莓說：「這不是一個容易做出的決定，老實說過程非常艱難...，當然心裡有遺憾，也有不捨。但比起停留在那些沒有答案的情緒裡，我更想記住的是，這4年帶給我的所有美好！謝謝4年前勇敢踏出第一步的自己，也謝謝這一路始終沒有放棄的自己。離開，不代表忘記。」
最後，草莓承諾，未來依然會站在啦啦隊的舞台上，繼續用笑容、熱情和努力迎接新的挑戰，只是這一次，她會帶著這4年所有的成長與回憶，走向下一段旅程，「謝謝曾經陪伴我的每一個人，謝謝所有的相遇，也謝謝所有的故事，我們下一個舞台見。」
資料來源：蘇云鈺 草莓臉書