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金門高粱酒經過時光淬鍊所誕生的特殊風味，一向受到酒饕們的喜愛。黑松公司攜手金門酒廠推出全新木質風味「粱芯金門高粱酒」，首創將百年橡木芯條封裝入瓶，讓特調金高於瓶中與橡木芯條交織熟成，賦予酒體天然烘烤木質風味，並帶出甘甜感、奶油、香草與淡淡煙燻木質氣息。熟成後的酒液綻放出無法複製的天然鎏金色澤，開瓶即可享受最佳風味。「粱芯金門高粱酒」即日起於「黑松酒覓」酒類專賣店及全台各地區酒類專賣店陸續開賣，7月10日起在全聯、大全聯正式販售，建議售價890元／瓶（實際價格、庫存及販售方式請依各通路為準）。黑松公司攜手金門酒廠推出全新木質風味金門高粱酒，首創將百年橡木芯條直接封入瓶內，打造新型態酒款「粱芯金門高粱酒」。每支橡木芯條皆選自百年樹齡的橡木，透過「輕燻緩炙」的頂級烘烤工藝，細膩保留橡木天然香氣，成為酒體帶有天然烘烤木質風味的關鍵來源。瓶中清晰可見的橡木芯條，不僅是風味核心，也讓消費者在開瓶前便能直覺感受到精心設計的「芯」機特色，顛覆市場對高粱酒的視覺與風味想像。「粱芯金門高粱酒」另一大工藝是將特調金門高粱酒與百年橡木芯條同時封入瓶中，經過時間流轉，原先透明的酒液與橡木芯條交織熟成出獨一無二的鎏金酒色，以及獨特的「木與粱撞香」層次風味。由於每支橡木芯條取材位置不同，每一瓶皆呈現無法複製的天然色澤。開瓶後，即能聞到檀木線香、奶油和香草的迷人氣息；入口絲滑細膩，可感受到自然甘甜感與淡淡煙燻木質香氣；尾韻則帶有烏梅酸甜風味和烘焙氣息。「粱芯金門高粱酒」從酒體到橡木芯條都是經過特殊訂製、相互量身打造，使風味完美平衡。每一瓶推出時，風味融合已達黃金熟成點，不需再等待熟成，開瓶即是最佳品飲時刻。「粱芯金門高粱酒」即日起於「黑松酒覓」酒類專賣店及全台各地區酒類專賣店陸續開賣，7月10日起，全聯、大全聯正式開賣，建議售價890元／瓶（實際價格、庫存及販售方式請依各通路公告為準）。