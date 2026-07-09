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美國總統川普對待伊朗戰爭瞬息萬變，美國及伊朗頻繁在戰爭及停火間搖擺，導致國際油價面臨上沖下洗。經濟部長龔明鑫今（9）日表示，國際能源價格也確實出現波動，但政府已經備妥到今年冬天的天然氣及石油，認為就以萬全準備，面對國際情勢。受到伊朗攻擊荷莫茲海峽船隻，美軍也對伊朗基礎設施攻擊，雙方再次劍拔弩張，伊朗也對美軍展開反擊。川普昨日直言，與伊朗6月所簽署的停戰臨時協議「已經結束」，認為與德黑蘭打交道只是在浪費時間。而國際油價也受到反覆訊息出現震盪，本來已經下探至每桶71美元的布蘭特原油（Brent），在7月8日漲破80美元大關，並來回在76美元震盪。西德州原油（WTI）同樣從原本的68美元，一口氣漲到75美元，近期反覆徘徊在72美元。當被問到川普聲稱與伊朗停火結束，將會繼續開打時，龔明鑫笑著指出，川普今天下午最新態度，好像也又說不打了。但無論國際上怎麼變化，他表示，過去150天的伊朗戰爭經驗，已經讓經濟部相當熟練怎麼應對持續變化的國際燃料價格。他表示，天然氣已經準備到冬天，都沒有問題，並表示天然氣的安全存量都可以維持在12天以上，石油也可以達到150天以上，甚至更多，「萬一又有這樣的情況的話，我們就可以做好因應。」