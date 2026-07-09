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台塑：本業Q2由虧轉盈

南亞：Q3電子材料續旺

台塑化：地緣風險溢價消退 油價劇烈震盪

台化：加大芳香烴產品的產銷

台塑四寶第二季財報出爐。台塑受惠於前期庫存利益與產品利差改善，本業由虧轉盈。南亞因應AI需求，電子材料帶動獲利創新高。台塑化則經歷地緣政治風險溢價消退，原油供需回歸常態。台化雖面臨同業削價與定檢壓力，後續將調整產品組合，集中資源於芳香烴產品以穩定獲利。台塑第2季營收472億元、季增12.5%，本業利益28億元，每股稅前盈餘為1.71元，合併稅後利益106億元，比上季增加73億元，歸屬母公司每股稅後盈餘為1.67元。台塑受美伊戰爭影響，推升石化產品價格，加上有前期低成本的庫存，產品利差明顯改善，致使第2季本業轉虧為盈。第3季為部分石化產品傳統旺季，惟仍須觀察美伊談判進展，台塑表示，第三季台塑石化及中油公司原料乙烯、丙烯供應恢復正常，台塑第3季開工率提高，產銷量增加，但第3季因原料乙烯、丙烯價格下跌，成本支撐力道減弱，拖累石化產品價格，預期第3季營業額低於第2季。不過，第3季有現金股利11億元以及台塑工業美國公司換股利益約10億元入帳，挹注獲利。南亞第2季站上營運高峰，單季EPS 3.37 元、上半年EPS 5.17元皆創下歷史新高。由於AI浪潮席捲全球產業，雲端業者以龐大的金額加速打造超大規模資料中心，導致供應鏈各種高階材料需求激增。此外，化工產品因地緣衝突下的庫存利益與美國EG產銷優勢挹注，聚酯產品因市況增溫及發展電子用膜材，營業利益分別於第2季轉虧為盈，而塑膠加工產品也有穩定成長的獲利貢獻。南亞預估，7月及第三季營收成長動能，仍然圍繞在應用於電子產業相關材料的產品。化工、聚酯等傳統大宗產品隨著石化行情下跌，產業較為觀望，以下游庫存去化後的補庫訂單為主。預期7月及第三季在電子材料、聚酯膜、環氧樹脂等產品營收貢獻下，小幅成長。台塑化第2季營收1,829.83億元、季增3%；合併稅後利益207.75億元，每股稅後盈餘2.18元。台塑化指出，6月後，美伊外交談判迎來歷史性突破並簽署第一階段停火協議與荷姆茲海峽重啟條款，先前因政治衝突與海上封鎖帶來的地緣政治風險溢價快速消失，且市場預期波斯灣內石油供給將逐步回歸市場，導致全球原油市場供需緊繃的情緒獲得大幅緩解，布蘭特油價從高點一路下跌至70~75美元。不過，7月初伊朗再次於荷姆茲海峽攻擊商船，油價維持劇烈震盪。台塑化指出，第四季即將進入全球煉廠秋季密集檢修期，屆時仍會使柴油供給逐步減少，且歐美將進入取暖用油的需求備貨旺季，在供需基本面改善下， 有助於支撐全球柴油價差。因美伊戰爭逐步結束，國際油價下滑加上適逢第三季北半球旅遊旺季，駕車需求回溫，且東南亞政府重新要求公部門回到辦公室上班並解除 國內汽油供給管制，帶動全球汽油需求回升，使第三季全球汽油價差保持在高點。但第四季進入歐美的汽油需求淡季，預期全球汽油價差將由高點逐步下滑。台化第2季營收871.54億元、季增6.6%；稅前利益70.2億元，其中營業利益減少12億元。美伊6月達成和平協議並開放荷姆茲海峽後，原油及石化原料價格走低，部分同業削價競爭影響市場價格混亂，客戶觀望僅依剛需補貨等因素，影響產品售價承壓下跌， 加上大型機組安排定檢產銷量減少，致營業利益減少。台化指出，根據市場判斷及公司應對策略，芳香烴系列產品預期展望較佳， 苯乙烯系列包括塑料，面對挑戰較大。不過，台化芳香烴產品量體較大，預期可彌補苯乙烯系列產品的低迷，將會加大芳香烴產品的產銷，盡最大努力為股東創造利益。至於其他新產品及新事業，持續推動COMPUTEX所展示的計劃。不確定因素，包括美金利率變化、台幣與美金匯率變化、 OPEC成員超產程度、荷姆茲海峽潛在風險、大陸外銷成績（家電、聚酯）、世界消費能力等，將持續關注市況洞察商機，並規避風險及時降低不利的衝擊。