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帶回國立刻「送警局」處理

北約（NATO）峰會甫於土耳其首都安卡拉落幕，作為地主國，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在峰會結束後，向與會的各國領袖每人致贈了一把刻有其姓名的左輪手槍與一盒實彈作為伴手禮。這份相當「硬核」的禮物，讓槍枝管制嚴格的歐洲各國領袖當場傻眼，紛紛陷入不知該如何處置的窘境。綜合外媒報導，土耳其政府原本並未主動對外公開此事，而是英國首相施凱爾（Keir Starmer）在結束峰會搭機返國途中，向隨行媒體聊到自己收到手槍，這則非同尋常的峰會花絮才因而曝光。消息指出，包含立陶宛在內的北約成員國領袖，通通收到了這把「艾爾段牌左輪手槍」，引發熱議。艾爾段為了確保這批禮物能順利「出關」，甚至特別下令豁免了相關的武器出口限制。然而，這批精心準備的手槍與6發子彈，卻卡在了收禮各國自身的法律限制上。以英國為例，按照英國法規，施凱爾根本無法將手槍帶回國內，只能將這份「大禮」留在英國駐土耳其大使館保。同樣感到頭痛的還有荷蘭首相葉騰（Rob Jetten），他也選擇將手槍直接留在土耳其當地。而比利時首相德韋弗（Bart De Wever）則是在搭機回國後，才發現禮物清單中包括一把真槍。比利時隨行官員立即在拍下照片後，依照程序，將手槍移交給當地警方處理。加拿大總理卡尼（Mark Carney）同樣是在把手槍帶回國後，第一時間移交給加國警方，據悉未來可能會捐贈給博物館收藏。歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）與歐洲理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）也都收到了手槍，柯斯塔表明，將按照比利時法律，把手槍交給當地的安全部門託管。