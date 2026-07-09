Bandai Namco Entertainment Inc.宣布，旗下App Store、Google Play專用智慧型手機遊戲《SD鋼彈 G世代 永恆》即將於台灣舉辦首次玩家交流活動「指揮官同樂會」。
＜「台灣指揮官同樂會」實施概要＞
活動預定日期：2026年8月22日（六）11:30～16:00 (台灣時間)
活動地點：台北市內（詳情將另行通知中選者）
＜「台灣指揮官同樂會」參加方式＞
免費招待75名玩家！
凡符合下列報名條件者皆可報名，若報名人數眾多，將採抽籤方式決定。
■報名條件
2026年7月9日（四）～7月14日（二）23:59 (台灣時間)
＜「台灣指揮官同樂會」活動特典＞
＜「台灣指揮官同樂會」活動內容＞
※本活動旨在促進玩家之間的交流，並不會發布最新遊戲資訊。
期待各位玩家的踴躍報名！
※此為發表日現階段之資訊，有可能不經預告逕行變更。
※詳情請參閱官方SNS及活動報名表單。
7月8日是「RX-78之日」！推出限期特別關卡！
7月8日是「RX-78之日」！ 慶祝此特殊日子的限期特別關卡現正登場！完成關卡即可獲得「高達」標籤專用SP化晶片100個和鑽石100個作為報酬。本次活動為限期登場，請務必前往挑戰！
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歡慶日本國外部分地區商店榮登銷售排行第一名，贈送全體玩家鑽石3,000個！
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UR「高達F91（雙V.S.B.R.裝備）（EX）」／UR「西布克‧阿諾」、UR「高達F90（A.D.S.混合裝備時）（EX）」／UR「提夫‧史塔利恩」等陣容正於精選機體補給中登場！
限期登場單位UR「高達F91（雙V.S.B.R.裝備）（EX）」／UR「西布克‧阿諾」於精選機體補給中隆重登場！還有新亮相的UR「高達F90（A.D.S.混合裝備時）（EX）」／UR「提夫‧史塔利恩」，以及限期登場UR支援人員「卡羅佐‧羅拿＆薩姆斯‧賈魯」！
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活動預定日期：2026年8月22日（六）11:30～16:00 (台灣時間)
活動地點：台北市內（詳情將另行通知中選者）
＜「台灣指揮官同樂會」參加方式＞
免費招待75名玩家！
凡符合下列報名條件者皆可報名，若報名人數眾多，將採抽籤方式決定。
■報名條件
- 截至2026年7月14日23:59 (台灣時間)為止，遊戲內RANK達10以上之玩家
- 須正確填寫報名表單中所有必須項目
2026年7月9日（四）～7月14日（二）23:59 (台灣時間)
＜「台灣指揮官同樂會」活動特典＞
- 原創帆布包
- 原創冰箱貼
- 原創手機支架
- 原創滑鼠墊
＜「台灣指揮官同樂會」活動內容＞
- 可兌換獎品的自由參與小遊戲
- 有獎團體對抗賽
- 抽獎活動
※本活動旨在促進玩家之間的交流，並不會發布最新遊戲資訊。
期待各位玩家的踴躍報名！
※此為發表日現階段之資訊，有可能不經預告逕行變更。
※詳情請參閱官方SNS及活動報名表單。
7月8日是「RX-78之日」！推出限期特別關卡！
7月8日是「RX-78之日」！ 慶祝此特殊日子的限期特別關卡現正登場！完成關卡即可獲得「高達」標籤專用SP化晶片100個和鑽石100個作為報酬。本次活動為限期登場，請務必前往挑戰！
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歡慶日本國外部分地區商店榮登銷售排行第一名，贈送全體玩家鑽石3,000個！
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