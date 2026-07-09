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截至2026年7月14日23:59 (台灣時間)為止，遊戲內RANK達10以上之玩家

須正確填寫報名表單中所有必須項目

原創帆布包

原創冰箱貼

原創手機支架

原創滑鼠墊

可兌換獎品的自由參與小遊戲

有獎團體對抗賽

抽獎活動

Bandai Namco Entertainment Inc.宣布，旗下App Store、Google Play專用智慧型手機遊戲《SD鋼彈 G世代 永恆》即將於台灣舉辦首次玩家交流活動「指揮官同樂會」。＜「台灣指揮官同樂會」實施概要＞活動預定日期：2026年8月22日（六）11:30～16:00 (台灣時間)活動地點：台北市內（詳情將另行通知中選者）＜「台灣指揮官同樂會」參加方式＞免費招待75名玩家！凡符合下列報名條件者皆可報名，若報名人數眾多，將採抽籤方式決定。■報名條件■報名期間2026年7月9日（四）～7月14日（二）23:59 (台灣時間)＜「台灣指揮官同樂會」活動特典＞等豐富好禮！＜「台灣指揮官同樂會」活動內容＞等各種精彩活動！※本活動旨在促進玩家之間的交流，並不會發布最新遊戲資訊。期待各位玩家的踴躍報名！※此為發表日現階段之資訊，有可能不經預告逕行變更。※詳情請參閱官方SNS及活動報名表單。7月8日是「RX-78之日」！ 慶祝此特殊日子的限期特別關卡現正登場！完成關卡即可獲得「高達」標籤專用SP化晶片100個和鑽石100個作為報酬。本次活動為限期登場，請務必前往挑戰！可隨時遊玩過往故事事件的歷史關卡現已新增「機動戰士高達0080 口袋中的戰爭」與「機動戰士高達SEED X Astray」兩部作品。在歷史關卡中，過去的事件遊玩進度將被重置，再次通關後即可獲得事件限定SSR單位及鑽石等完成報酬。完成所有關卡將可獲得2,150個鑽石，請務必前往挑戰！本作已於日本國外部分地區商店登上銷售排行冠軍的寶座！為感謝各位的支持，將送出鑽石3,000個（可進行10次機體補給）給所有玩家！盡情暢遊「G世代 永恆」的世界吧！限期登場單位UR「高達F91（雙V.S.B.R.裝備）（EX）」／UR「西布克‧阿諾」於精選機體補給中隆重登場！還有新亮相的UR「高達F90（A.D.S.混合裝備時）（EX）」／UR「提夫‧史塔利恩」，以及限期登場UR支援人員「卡羅佐‧羅拿＆薩姆斯‧賈魯」！