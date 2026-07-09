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根據中職官方最新消息，2026台灣精品中華職棒明星賽票房再創佳績，週六18號首日賽事全區門票已宣告完售，預計將吸引4萬名球迷進場，創下中華職棒明星賽史上第3場4萬人滿場紀錄，連續2年明星賽有滿場紀錄，也是史上首見。至於第2天週日賽事，目前也只剩最後1000多張票，展現中職明星賽高人氣。中職明星賽下周末18、19日於大巨蛋登場，根據最新消息，首日賽事門票已經全數完售，預計將有滿場4萬名球迷進場，至於週日賽事，目前也僅剩最後1000多張門票，官方邀請尚未購票的球迷把握最後機會，一同進場感受年度棒球盛會的熱血氛圍。今年中職明星賽有望連續2天締造滿場盛況，並挑戰連續2年8萬人進場，再創中華職棒明星賽票房佳績。除了滿滿賽前活動、戰技活動與明星賽正賽外，賽後演唱嘉賓部分，7月18日將由「創作才子」韋禮安、「實力派歌手」李玖哲與「香港殿堂級團體」草蜢接力登台，以創作流行、R&B及經典唱跳演出，點燃大巨蛋的夏夜熱情。7月19日則由「日本搖滾傳奇歌手」上杉昇、「創作歌后」戴佩妮與「金曲台語歌王」明星賽老朋友蕭煌奇輪番開唱，跨越不同世代與音樂風格，以一首首耳熟能詳的經典作品，為明星賽再掀高潮。