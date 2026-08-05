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▲麥香檸檬茶以獨特「雙茶×雙檸」配方，結合四季春青茶、大葉種果香紅茶，以及綠檸檬、黃檸檬的雙重香氣，打造層次豐富又清爽順口的全新風味。(圖/NOWNEWS攝)

▲無論野餐、出遊或午後聚會，麥香檸檬茶都是夏日最佳夥伴，隨時開瓶享受「雙茶×雙檸」帶來的沁涼爽快。 (圖/NOWNEWS攝)

▲在陽光下享受戶外時光，來一瓶麥香檸檬茶，清爽的檸檬香與回甘茶味，陪伴每一刻夏日相聚。 (圖/NOWNEWS攝)

▲迎接盛夏高溫，就用一瓶麥香檸檬茶消暑！即日起於7-11搶先販售，隨時享受「這口太狠了吧！」的沁涼爽口。 (圖/NOWNEWS攝)

天氣越來越熱，氣溫持續飆新高，需要一瓶超強的飲料救援！今年超商出現超大咖的茶飲料新品，獨特『雙茶×雙檸』配方帶來無比清爽感，讓人喝了忍不住驚呼：「這口太狠了吧！」，沒錯，就是麥香檸檬茶！喝一口讓酷暑難耐的感受，也跟著直接蒸發。麥香每次推新品都卯足全力，這次當然也不例外，2026年夏季新品檸檬茶使用獨特「雙茶×雙檸」配方，混搭出前所未有的清爽順口，喝起來超舒服、超消暑！「雙茶」是讓麥香檸檬茶特別清爽的關鍵！有別於一般檸檬茶基底茶只用紅茶，入喉時往往厚重且有澀感，麥香特別選用清香回甘的「四季春青茶」搭配香氣飽滿的「大葉種果香紅茶」，喝起來輕盈爽口不澀，茶香層次更細緻，雙茶才有的絕妙好滋味，超適合夏天！而檸檬茶的靈魂「檸檬」，麥香巧妙融合綠檸檬與黃檸檬的優點，綠檸檬帶來舒爽的草本清香與柑橘花香，地中海黃檸檬則增添豐富的香氣與酸味，讓檸檬茶既清新又爽口。麥香檸檬茶的「雙茶×雙檸」組合，喝起來比一般檸檬茶更清爽、香氣層次豐富，完全是天作之合！大熱天裡喝一口，感受麥香檸檬茶的清爽有勁，讓你也忍不住直呼：「這口太狠了吧！」麥香檸檬茶首波即日起於7-11搶先販售，隨時隨地都能享受的清爽好滋味，炎熱夏天裡來一罐麥香檸檬茶，享受雙茶×雙檸的清爽順口，打散暑氣的炙熱煩悶！