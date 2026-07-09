巴威颱風影響，中央氣象署已發布海上颱風警報。為維護交通安全，交通部高速公路局、桃園國際機場公司及航港局，以及航空公司等針對國道、航空及海運發布最新管制措施，請民眾留意並預先規劃行程。
一、航班異動
桃園機場公司宣布，國籍航空已取消7月11日全天航班都已經取消。
高公局提醒，颱風期間國道部分高架路段易受強風影響，將依風速實施分級管制：
航港局天然災害應變小組18時通報
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桃園機場公司宣布，國籍航空已取消7月11日全天航班都已經取消。
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- 台灣虎航： 部分航班於10日提前或延後。
- 提前：IT212 桃園前往大阪關西、 IT602 桃園前往首爾仁川、 IT778 台中前往名古屋、 IT551 桃園前往峴港
- 延後IT752 桃園前往福島、IT753 福島前往桃園將延誤至7月12日執行
- 新加坡航空：10日SQ878新加坡 – 台北、SQ879台北 – 新加坡提前起飛；11日航班全數取消。
- 長榮航空： 10日BR032桃園-紐約、BR036桃園-多倫多、BR004桃園-華盛頓、BR050桃園-達拉斯航班維持正常起降外，其他包括7月10日18:00後至7月11日24:00往返桃園和松山機場航班取消；此外，往返高雄機場7月10日15:00後至7月11日24:00航班都取消。。
- 台灣虎航： 部分航班於10日提前或延後。
高公局提醒，颱風期間國道部分高架路段易受強風影響，將依風速實施分級管制：
- A級管制路段（國1汐五高架、五楊高架；國1南下373K-高雄港；國3燕巢系統以南；國5頭城-蘇澳）：
- 平均風速7-8級：最高速限將降低至時速70公里至70km/h（國1南下373K路段降至50km/h），禁止大型車行駛。
- 平均風速8-10級：速限降至40km/h，持續禁止大型車。
- 平均風速10級以上：視情形封閉路段。
- B級管制路段（國3香山-快官；國4清水-豐勢）：
- 平均風速7-8級：速限降至70km/h，建議大型車改道。
- 平均風速8級以上：速限降至40km/h，持續建議大型車改道。
航港局天然災害應變小組18時通報
- 今日（7月9日）： 共11航線，59航次停航。
- 明日（7月10日）： 共14航線，計114航次全面停航。
- 受影響範圍涵蓋基隆-馬祖、金門-五通/石井、綠島、蘭嶼及小琉球等航線。
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