我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台電公司鳳山區營業處加強戒備防颱工作。(圖／記者黃守作攝)

▲台電公司鳳山區營業處為因應強烈颱風巴威來襲持續增強，加強戒備防颱工作。(圖／台電公司鳳山區營業處提供)

台電公司鳳山區營業處為因應強烈颱風巴威來襲持續增強，於今(9)日全力動員工程人員及機具，加強戒備防颱工作，另為避免山區受颱風災害之影響，鳳山區營業處已預備人員進駐那瑪夏及桃源拉芙蘭里地區，並備各式機具待命。台電公司鳳山區營業處處長黃明舜表示，鳳山區營業處為因應強烈颱風巴威持續增強，並逐漸接近台灣，該營業處已全面進入戒備狀態，共整備254位工程人員、53輛工程車、29輛吊臂車、28輛昇空車、49台發電機及49台抽水機，另為避免山區受颱風災害之影響，台電預備人員已進駐那瑪夏及桃源拉芙蘭里地區，並備各式機具待命，另針對轄區內各變電所進行巡視，也針對較低漥地區的變電所做好擋水措施、備妥沙包，並完成抽水機測試。黃明舜說，鳳山區營業處已提前完成重要供電設備巡視、配電線路加強檢查、抽水設備測試及緊急搶修物資盤點，並動員搶修人員、工程車輛及發電設備待命，隨時因應颱風可能造成的停電事故，同時也與地方政府及相關單位保持密切聯繫，以利災情通報與搶修協調作業。黃明舜並說，颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝，如遇電線掉落與外露，應立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，以避免觸電，發生危險。黃明舜指出，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶均停電，台電會知道，請民眾耐心等候，台電將會儘速派員搶修，但如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台電公司網站(http://www.taipower.com.tw)於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區或下載使用台灣電力APP，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用，若不便使用網路，亦可撥打1911客服專線。