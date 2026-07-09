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▲全聯葉菜區被搶到宛如「大逃亡現場」，青菜、肉品等生鮮貨架幾乎見底。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲記者所在門市3個收銀櫃檯全開，現場仍排起長長人龍，防颱採買熱潮可見一斑。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲除了生鮮蔬果幾乎被搶空，泡麵、麵條、鮮奶等民生物資同樣成為囤貨熱門商品。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲全聯7月11日至13日祭出週末限時優惠，生鮮蔬果、海鮮、雞肉、雞蛋與甜點都有折扣。（圖／全聯提供）

強烈颱風巴威逐漸逼近台灣，民眾也紛紛湧入賣場提前備糧、防颱。《NOWNEWS》記者今（9）日傍晚直擊全聯門市，葉菜區被搶到宛如「大逃亡現場」，青菜、肉品等生鮮貨架幾乎見底，泡麵、鮮奶等民生物資同樣熱賣，現場排隊結帳人潮不斷。對此，全聯店員也透露明日還會有一波綠色葉菜類上架，今日撲空的可以明天再到店採買。巴威颱風已於今（9）日下午2時30分發布海上颱風警報，預計周五清晨有機會發布陸上警報。氣象署預估，周五至周六（7月10日、11日）影響最劇，北部、東半部雨勢最明顯，全台都有降雨機會，周日颱風遠離才會逐漸趨緩。《NOWNEWS》記者直擊下班尖峰時段全聯門市，葉菜區慘遭「掃空」，貨架空到宛如颱風前的「逃難現場」，冷藏肉品架也只剩零星幾盒。現場放眼望去，僅菇類、玉米筍、瓜果類等商品還有庫存，就連平時較少人搶購的胡蘿蔔、青椒也成了剩餘選項；隨著防颱採買潮持續升溫，連番茄都被民眾陸續帶走，現場搶購熱潮持續延燒。熱心全聯店員透露，今日的葉菜類都已經上架結束，架上沒有就不會補了，不過明日肉品以及蔬菜都還會有一波到店，目前還不確定是上午還是下午到貨，不過由於上午風雨比較小，建議上午來看看。不過實際上按照各分店可能有不同的補貨時間，民眾出門採購，務必以風雨大小以及自身安全為準。除了生鮮蔬果幾乎被搶空，泡麵、麵條、鮮奶等民生物資同樣成為囤貨熱門商品。為消化大量人潮，門市結帳櫃檯全數開放，記者所在門市3個收銀櫃檯全開，現場仍排起長長人龍，防颱採買熱潮可見一斑。全聯7月11日至13日祭出週末限時優惠，生鮮蔬果、海鮮、雞肉、雞蛋與甜點都有折扣。◾國產馬鈴薯（約130g／粒）特價10元（原價15元）◾紐西蘭富士蘋果#120（約135g／粒）6粒78元，平均每粒13元（原價每粒16元）◾金目鱸魚片（180g／片）特價69元（原價88元）◾鮮凍SPA蝦（250g／盒）特價119元（原價169元）◾去皮雞胸肉（約290g／盒）特價75元（原價87元）◾石垣鹽質白蛋（5粒／包）單包89元、2包158元，平均每包79元（原價99元）◾虎皮蛋糕捲（190g）特價49元（原價69元）7月10日起至7月13日◾履歷香菇（350g）88元／包◾履歷胡蘿蔔（1kg）58元／包◾履歷洋蔥（900g）75元／包◾履歷蒜米（300g）88元／包◾履歷地瓜（1kg）66元／包◾官田菱嘴菱角（即食）120元／包◾有機鴻喜菇 27元／包（買2送1）優惠至7/16即起至7月28日止，會員於萬家福量販購買商品，只要品名含有「萬」、「家」、「福」任一字，結帳完成即可獲得4張購物中心餐廳優惠券。