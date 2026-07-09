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▲「THE GROUND 醞釀之地」打破常規的商場配置，透過降低傳統零售占比，將三分之一以上空間留給人與人、人與文化交流的生活場域。（圖／記者金武鳳攝，2026.7.9)

▲全新概念場域「THE GROUND 醞釀之地」，標榜結合選物、策展、藝術與互動體驗，（圖／記者金武鳳攝，2026.7.9)

歷經兩年籌備，台中勤美生活創新事業明(10)日推出全新概念場域「THE GROUND 醞釀之地」，並以自有品牌SPARKiT作為核心，重新規劃勤美誠品綠園道B2空間，攜手超過80個來自台灣、日本、韓國、香港、越南等地品牌，結合選物、策展、藝術與互動體驗，打造兼具零售與文化交流的新型商場，為台中商業空間注入新樣貌。勤美誠品表示，此次並非單純樓層改裝，而是重新思考商場定位與消費體驗，降低傳統零售空間比例，將超過三分之一場域規劃為策展、數位互動及體驗空間，希望以內容策展取代單純商品展示，讓商場從購物場所延伸為生活與文化交流的平台。作為核心亮點的SPARKiT，占地約200坪，集結超過60個國內外設計品牌，涵蓋台灣、日本、香港、越南、法國、英國、美國、丹麥及瑞典等地，透過編輯式選物、品牌快閃與內容企劃，持續導入新品牌與新話題。首波除自營選物店外，也結合N(9)uf等選物品牌及NAMESAKE、PROTOTYP、INCODER等期間限定快閃，並引進ANOWHEREMAN、JUSTINE CLENQUET、CLESSTE、GOOPiMADE等品牌，呈現多元設計風格。配合開幕，SPARKiT同步推出首檔策展「矛盾穿搭」，從不同材質、風格與搭配方式切入，探索服飾穿搭更多可能性，藉由主題策展提升消費者互動體驗。空間設計則邀集多組台灣設計與藝術團隊共同打造，其中彡苗空間實驗以「自由穿搭的RAVE派對」為概念，突破傳統百貨櫃位配置，運用石材、金屬、數位影像及燈光裝置，並採用花蓮0403地震板等特殊材質，結合超過200盞自製燈具，營造兼具工業感與未來感的沉浸式空間。品牌陣容方面，除SPARKiT外，另有20多個品牌共同進駐，包括陳冠希主理的潮流藝術咖啡品牌CAFEAO首度進駐百貨通路、全台首家adidas FUTURE OF STYLE系列指定販售店、韓國品牌NOMANUAL、NAMESAKE NFC快閃店、韓國選品店NONSPACE，以及Wiggle Wiggle、ABC MART GS等特色品牌，形成跨國潮流聚落，也強化台中作為中台灣流行文化據點的吸引力。為迎接開幕，勤美也將與台南電子音樂品牌「44 Bit Records 四四拍」合作，自7月10日起於指定週末舉辦「CAFFEINE FREQUENCY 白晝調頻」活動，以Coffee RAVE結合Silent Disco形式，邀請多位DJ接力演出，民眾可透過勤美生活會員點數預約，或憑館內當日消費發票現場報名，提供結合音樂、咖啡與生活風格的全新體驗。