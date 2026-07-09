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巴威週五晚、週六影響最劇！各地風雨時程出爐

▲巴威颱風在周五白天逐漸帶來雨勢，周五晚上至周六，風雨影響最為劇烈。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

不只強風豪雨！台灣3縣市慎防焚風

巴威颱風持續逼近，中央氣象署今（9）日下午2時30分發布海上颱風警報，預計明(10)日清晨發布陸上颱風警報。對此，氣象署也公布最新風雨影響時程，提醒民眾10日晚間風雨影響最劇烈，建議白天就做好所有的防颱準備。中央氣象署今（9）日晚間表示：「雖然巴威颱風不一定會登陸，但廣大的暴風圈仍會為臺灣帶來強風豪雨，中部以北、宜蘭及馬祖影響最大，其他地區也有強風豪雨出現。」明（10）日白天，北部宜蘭風雨漸增、沿海空曠地區風勢轉強，颱風外圍環流逐漸影響，各地天氣變得時晴時雨，迎風面的北部、東北部地區開始有局部大雨、豪雨發生沿海空曠地區、各離島風勢也逐漸轉強。氣象署表示，到了10日晚間至11日（週六），則是巴威颱風最接近，影響最劇烈的時刻，暴風圈逐漸涵蓋臺灣上空，各地風雨明顯轉強，尤其中部以北、宜蘭地區風雨最為明顯，北部地區、中部和宜蘭山區甚至有豪雨等級以上的降雨發生。其他地區也有強風、大雨，尤其沿海空曠地區風強、山區局部豪雨，颱風預計於11日晚間接近中國福建、浙江沿岸，臺灣這邊的風雨有機會開始緩和，但馬祖11日風雨加強、晚起風雨最大。除了強風豪雨之外，氣象署也提醒，明（10）日（週五）、11日(週六)花東縱谷及金門有發生焚風的機率，請特別留意高溫。