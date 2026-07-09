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▲臺日里山交流實踐研討會。（圖／翻攝畫面）

▲臺灣里山永續創新聯盟會員交流。（圖／翻攝畫面）

甫於2025年5月成立的「臺灣里山永續創新聯盟」（Taiwan SatoyamaSustainable Innovation Alliance, 簡稱 TASIS），已於2026年7月8日正式獲得聯合國大學（UNU）「國際里山倡議夥伴關係網絡（IPSI）」指導委員會審查通過，正式成為國際會員。這不僅是國際社會對臺灣長期投入兼顧「人類福祉與自然和諧共生」的高度肯定，更讓臺灣在國際生物多樣性與里山創新實踐的舞台上，再度跨出歷史性的一步。「整合臺灣里山能量，成功接軌國際舞台」。IPSI 本次全球僅通過 6 個新機構入會，TASIS 的成功加入，使全球會員總數達到 354 個，而臺灣的 IPSI 會員也累積達到 33 個。TASIS 成立的初衷，是為了將運行已久的「臺灣里山倡議夥伴關係網絡 (TPSI)」制度化，並更系統性地整合與協調臺灣內部既有 30 多個 IPSI 會員的集體力量（包括農業部林業及自然保育署、農村發展及水土保持署、學術單位及眾多優秀的民間 NGO）。此次順利入會，代表臺灣在保全與活用「社會-生態-生產地景與海景（SEPLS）」的豐碩成果獲得國際矚目，未來將為臺灣的里山實踐開拓更寬廣的國際交流空間。里山倡議（Satoyama Initiative）核心理念在於促進「人與自然和諧共生」，透過永續管理與活用在地自然資源，同時守護生物多樣性並確保在地居民的生計與福祉。此次TASIS加入 IPSI 不僅是一份國際榮譽，更肩負著向全球貢獻臺灣經驗的責任。TASIS 接下來將全面啟動兩大核心任務，「接軌國際實績」，於六個月內提交首份代表臺灣實踐成果的「里山案例報告（Case Study Report）」，向全球展示聯盟的永續亮點。「發起跨國合作」，TASIS 將積極發揮平台功能，串聯國內外 IPSI 會員組織，發起具備臺灣特色的跨領域聯合行動（Collaborative Activities），提升臺灣在國際生態保育領域的能見度。TASIS指出，這項國際成果的取得，離不開TASIS全體會員夥伴長久以來在臺灣各個角落默默耕耘、守護土地的累積，特別感謝李光中理事、孫夏天博士（現為IPSI指導委員會成員）等團隊成員，在申請過程中的多方協調與辛勞付出。未來，TASIS 將攜手各界夥伴持續並進，把臺灣動人的里山故事帶向世界，也將全球的里山創新經驗帶回臺灣，共創人與自然永續共榮的未來。