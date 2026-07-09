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隨著人工智慧（AI）與數位科技快速發展，旅宿產業面臨的挑戰已從傳統住宿服務，延伸至旅客隱私保護、個人資料管理及資訊安全等面向。台中市旅館商業同業公會近日舉辦「提升住宿安全及資料保護－反針孔管理與隱私維護實務」專題講座，邀請旅宿經營管理實務專家胡智鈞分享最新安全管理趨勢與實務經驗，吸引多位旅館業者參與，共同探討AI時代下的住宿安全管理。胡智鈞指出，近年全球旅宿產業陸續發生偷拍設備、個資外洩、信用卡資料遭竊及社群媒體危機等事件，住宿安全已不再侷限於消防或門禁管理，而是涵蓋旅客隱私、資訊安全、品牌信譽及危機管理等多個層面。尤其偷拍設備日益微型化，加上AI技術普及，旅館管理模式也必須同步升級，透過制度化巡檢、數位化管理及完善的標準作業流程，降低營運風險並提升旅客信任。此次課程內容涵蓋反針孔設備辨識、房務巡檢流程、旅館個資保護、住宿安全風險分析、危機處理流程，以及AI在旅宿安全管理上的應用，透過案例分享與實務操作，協助業者建立完整的安全管理觀念。胡智鈞表示，AI已逐漸成為旅館管理的重要工具，可應用於異常行為分析、評論情緒監測、客訴預警、巡檢流程數位化及標準作業管理，不僅提升營運效率，也有助於強化住宿安全與服務品質。他認為，未來旅宿產業的競爭力，不再只是硬體設備，而是制度、文化與科技整合能力。現任台中芭蕾城堡酒店及日月町複合式商場營運長，同時也是台灣輕奢旅宿萃創辦人的胡智鈞，擁有逾20年旅宿管理經驗，近年持續推動AI導入飯店營運、客服、教育訓練及營收管理，並受邀至各地旅館公會、觀光單位及企業分享相關實務經驗。胡智鈞表示，住宿安全已成為旅宿品牌競爭的重要一環，不僅需要硬體設備，更仰賴持續落實的管理制度與企業文化。此次講座除分享最新管理趨勢外，也期望透過經驗交流，協助旅館業提升住宿安全標準，打造更值得旅客信賴的住宿環境。