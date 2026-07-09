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陸委會發言人梁文傑今（9）日公布，自6月底以來，有10名國人前往中國大陸失蹤，其中一團4人全部失聯，另有1人赴中探親、1人求職，其他4人赴中原因不明。此外，台灣一名地方法官去中國華北旅遊期間，更遭3名公安進入下榻飯店盤查詢問。根據陸委會公布資料，2024年1月1日起到今年5月31日止，已接獲361名國人赴中國大陸失聯，6月底增加13人至374人。梁文傑指出，1名地方法官日前去中國華北旅遊期間，被3名公安進入下榻飯店，詢問職業、兩岸司法制度差異、對中國的觀感、宣揚兩岸交流，中方事先已知該名法官的資訊，前往核實。針對媒體追問失聯案件的細節，梁文傑表示這4人是結伴同行，具體細節就不報告，正在透過相關管道協尋當中。求職和探親是家屬報案時說的，但實際去幹嘛並不清楚，赴中目的都是家人說的。政府目前主要協助透過管道確定這些人情況，有無被留置或拘留等。梁文傑提醒，全國公務員不要認為自己是基層人員，沒有接觸國家機密就覺得沒有風險，中共國安人員最近留置盤查的對象已經不限於我方軍警或涉密人員，而是擴及到未涉密的基層或基層公務員。至於該名地方法院法官是否承審國安案件，梁文傑表示，不方便對外說明。