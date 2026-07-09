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▲迎接巴威颱風襲台，好市多驚現囤貨潮。（圖／翻攝自FB貼文）

▲迎接巴威颱風襲台，好市多驚現囤貨潮。（圖／翻攝自FB貼文）

▲迎接巴威颱風襲台，好市多驚現囤貨潮。（圖／翻攝自FB貼文）

強烈颱風「巴威」逐漸逼近台灣，民眾紛紛提前湧入賣場採買防颱物資，掀起搶購潮。有網友下班到好市多（Costco）補貨，發現現場人潮爆滿，不少冷藏、冷凍商品貨架更被掃到見底，誇張畫面曝光後引發討論。強烈颱風「巴威」步步逼近台灣，中央氣象署已發布海上颱風警報，全台進入防颱準備階段。民眾除了關注風雨動態，也紛紛湧入賣場提前採買物資，掀起一波防颱囤貨潮。就有網友下班後前往「好市多（Costco）」採買，一踏進賣場便被眼前景象震撼，牛肉、冷凍食品好多都已被掃到見底，宛如大型搶購現場，忍不住直呼：「這次颱風很威？！下班去 Costco 直接嚇到……」從FB可以看看不少網友分享現場畫面，可見牛肉、冷凍食品等熱門品項區域幾乎被搬空，原本滿滿的冷藏櫃、冷凍櫃出現大片空位，連熟食區貨量也相當冷清，不少民眾看了直呼傻眼，「不過是颱風，搞得好像世界末日一樣」、「台北內湖好市多，會不會有被害怕颱風的台灣人搬空的一天？」留言掀起熱議。