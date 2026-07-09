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▲吳蓓雅表示，前夫更為了趕快離婚，在客廳、廚房、房間貼滿了離婚協議書，讓她當下錯愕又無奈。（圖／和展影視提供）

剛奪下金曲台語歌后的PiA吳蓓雅，近日登上節目《震震有詞》，做音樂十多年的她，曾經歷月入僅2、3千元的困境，這次專輯以「離婚」為概念。吳蓓雅分享前夫同為音樂人，兩人交往半年後閃婚，怎料這段婚姻僅維持兩年半，就面臨了「斷崖式離婚」，不僅在家中貼滿離婚協議書讓她傻眼，吳蓓雅更歷經兩次離婚調解、身心重創，一度必須求助身心科，至今仍需定期看診。吳蓓雅專輯以「離婚」為概念，並成功奪下金曲歌后。談起這段無疾而終的婚姻，她透露前夫同為音樂人，兩人因欣賞彼此才華而擦出愛火，雖然對方小9歲，一度讓她驚呼：「這弟弟瘋了嗎？」但交往半年後在對方的貼心攻勢下閃婚。吳蓓雅提到前夫曾因她一句話，就送上價值20萬、全世界僅50把的限量木吉他，更在摩天輪單膝下跪求婚，讓她感動點頭嫁，怎料這段婚姻僅維持兩年半，就面臨了「斷崖式離婚」。吳蓓雅表示，當時毫無預兆，前夫在日常聊天中突然拋出「無法繼續」的震撼彈，即便嘗試溝通挽回也無濟於事。對方更為了趕快離婚，在客廳、廚房、房間貼滿了離婚協議書，讓她當下錯愕又無奈。歷經兩次離婚調解，身心重創的吳蓓雅一度必須求助身心科，至今仍需定期看診。在最痛苦的暗黑時期，她曾試圖寫小說療傷，劇情甚至幻想自己化身特務去「暗殺前夫」，但被指導老師吐槽BUG太多不適合。最後吳蓓雅回歸音樂本業，原本打算製作一張「女性復仇」的憤怒專輯，卻發現自己根本寫不出苦情或充滿恨意的歌，決定轉向發揮自己擅長的輕快、幽默、風趣與諷刺風格，成功將傷痕轉化為得獎作品。除了感情坎坷，吳蓓雅的音樂路也極其艱辛，出身補教家庭的她，因堅持走音樂路，曾遭媽媽激烈反對，甚至氣到揚言斷絕關係，兩人約定「2年沒紅就考研究所」。期間她曾慘到一個月收入僅2、3千元，還被業界酸：「音色沒有辨識度、能幫公司賺多少錢？」但她始終沒有放棄。