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巴威颱風直逼台灣東方近海及沖繩地區，預計將帶來超強陣風，日本氣象廳預報顯示，巴威瞬間最大陣風可來到每秒70公尺，究竟這樣的瞬間陣風有多強烈？日本媒體也曾進行實測。根據NHK報導，巴威颱風9日晚間6點位於菲律賓東方海面，目前正以每小時15公里的速度向西北西方向前進。目前颱風中心氣壓為925百帕，中心附近最大風速為每秒50公尺，最大瞬間陣風達每秒70公尺。自颱風中心半徑280公里以內，皆正吹襲著風速每秒25公尺以上的暴風。根據京都大學防災研究所進行的實驗顯示，一把重量僅約400公克的雨傘，若以約每秒35公尺的速度飛散，威力足以讓厚度3毫米的玻璃碎成粉碎。專家警告，最大瞬間陣風若達每秒70公尺，堪比「新幹線時速」，務必確保安全，專精風災防禦的京都大學防災研究所西嶋一欽教授指出，本次颱風預測的最大瞬間陣風達每秒70公尺，一旦發生，將會出現如同上述實驗般的破壞力。此風速換算成時速約為250公里，已相當於新幹線的行駛速度。西嶋教授表示，雖然鋼筋混凝土造的住宅倒塌機率較低，但這種強度的風足以令電線桿、路燈、樹木倒塌，甚至能讓一般轎車翻覆。NTV日本電視台曾進行過陣風實測，風速達每秒50公尺時，儘管隔著窗戶，室內家具仍出現晃動；當風速持續增強，突破每秒70公尺甚至來到每秒75公尺，窗戶瞬間被吹爆，強風灌進屋內，室內的櫃子也被吹倒在地，呈現一片狼藉歷史災情顯示，2015年8月的颱風15號曾於沖繩縣石垣市觀測到每秒71公尺的最大瞬間陣風，當時接連發生車輛被吹翻、電線桿倒塌等災情，除造成多人受傷外，亦引發大規模停電。隨著颱風逼近，沖繩地區從10日起恐將長時間暴露在暴風威力之下。西嶋教授提醒：「即便瞬間風速僅有每秒20公尺，其強度也足以讓人跌倒。這意味著物品在空中飛散的危險時間將會持續很長，因此拉下鐵捲門、做好防止高空落物與窗戶破損等防護措施至關重要。」最後，由於沖繩明日起將面臨風雨交加的劇烈天氣，他強調：「若大雨導致土石流風險增高時，如果此時外面風勢已經過大，恐將無法出門避難。因此，居住在土石流或低窪易淹水高風險地區的民眾，務必在風勢轉強前，提早進行撤離避難。」