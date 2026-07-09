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強颱巴威襲台，氣象署預估，風雨最劇烈時段，為明日晚間到週六，台北市晚間8時宣布，7月10日停止上班上課。事實上今天下午蔣萬安受訪時，疑似不小心說溜嘴，「希望民眾在週五、週六沒必要盡量待在家中」；北市府說，考量為25年來最大的颱風，恐有致災之虞，且讓民眾做好防颱準備，並經基北北桃共識，明（7/10）日各機關學校停止上班及上課。蔣萬安的臉書今晚8點前就被網友灌爆，不少人大喊「您是我今生今世看過最帥、最瀟灑的男人了，是否可以聽見您那宛如純真佳音般的聖旨呢？」更有民眾說，「希望你不要蔣不聽，不然就是市長當膩不想連任了」，但也有民眾反諷「咕嚕咕嚕」，認為明天不會放假。根據氣象署在晚間7時所公布的最新預測資料顯示，全台只有桃園市山區的24小時內雨量達到停班、停課的標準，但全台各縣市「平地」預測雨量，都未達停班停課標準。另外，風力預測，到明天中午12時前，沒有縣市達到停班停課標準。蔣萬安今下午視察信義路五段沉砂池，針對颱風天停班停課議題，他說按照慣例，前一天晚上8點會宣布是否停班停課，一句整體雨勢、風勢綜合判斷，在北北基桃4縣市既有平台交換意見、討論後，最後綜整評估就會宣布。蔣萬安下午曾提到，氣象預測明天傍晚、入夜到周六一整天對台北市影響最嚴重，氣象團隊在防災整備會議也提到，根據過往經驗，可能像2015蘇迪勒、2004艾利颱風造成的災情，很多氣象專業人士也評估颱風對北部地區可能狂風驟雨。蔣萬安說，他跟團隊都是嚴正以待，希望民眾在週五、週六沒必要盡量待在家中，務必事前做好各項防颱整備。